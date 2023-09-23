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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فوضي وشائعات تجتاح طائفة الأرمن في كاراباخ بعد سيطرة أذربيجان على الإقليم

صدى البلد

بعد يومين من قيام الجيش الأذربيجاني بتجاهل قوات حفظ السلام الروسية وهزيمة مجموعة من المقاتلين الذين يدافعون عن الأرمن في جيب ناجورنو كاراباخ، تزايدت المخاوف بشأن مصير عشرات الآلاف من الأرمن الذين تقطعت بهم السبل الآن هناك مع حكامهم الأذربيجانيين الجدد.

ووفقا لتقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية فإن الناس في أرمينيا يحاولون بشكل محموم الوصول إلى أقاربهم وأصدقائهم على الجانب الآخر من الحدود، واتصلوا بهم مرارًا وتكرارًا ولكن لم يتلقوا سوى استجابة قليلة أو معدومة.

 

ووصف أرتاك بيجلاريان، وهو مسؤول سابق رفيع المستوى في الحكومة الموالية لأرمينيا، الوضع الإنساني بالسيئ، حيث تم عزل أجزاء مختلفة من المنطقة عن بعضها البعض، وقام الجيش الأذربيجاني بإغلاق الطرق الداخلية.

وأضاف أن إمدادات الكهرباء غير منتظمة، مما يجعل من المستحيل على العديد من السكان شحن هواتفهم.

وقال أرتور ماروديان (35 عاماً) الذي كان يحاول الوصول إلى أقاربه: "لا أحد يفهم ما سيحدث بعد ذلك". وقال: لا أحد يثق بـ علييف، في إشارة إلى الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف.

وفي غياب معلومات موثوقة، كثرت الشائعات بين السكان الأرمن، وكان معظمها يعكس المظالم التاريخية وادعاءات سوء المعاملة من قبل السلطات الأذربيجانية منذ سيطرتها الفعلية على المنطقة في حرب عام 2020.

وقال الناس إنه تم بناء سجون للأرمن الذين شاركوا في القتال الأخير، كما تم تجميع قوائم بأسماء الأشخاص الذين سيتم اعتقالهم.

وحاولت الحكومة الأذربيجانية تهدئة المخاوف، ووعدت بالاعتراف بحقوق الأرمن وأمنهم وحريتهم في المنطقة.

وقال حكمت حاجييف، مساعد علييف للشؤون الدولية، إن القوات المسلحة الأذربيجانية تلقت أوامر صارمة باحترام الأرمن.

 وفي مقابلة عبر الهاتف، وصف الادعاءات القائلة بأن أذربيجان تخطط لفتح سجون للأرمن ومحاكمتهم بشكل جماعي بأنها سخيفة وغير مقبولة بشكل واضح. 

كما نفى حاجييف الاتهامات بأن أذربيجان تمنع الأرمن من الفرار من المنطقة. وقال حاجييف: إذا قرر شخص ما الذهاب إلى أرمينيا، أعتقد أنه يستطيع فعل ذلك.

وقال حاجييف، المسؤول الأذربيجاني، إن المساعدات الإنسانية على وشك التسليم. 

وفي صباح يوم السبت، قال إن قوات حفظ السلام الروسية جلبت ما يعادل عدة شاحنات من المساعدات، كما وصلت شاحنتان من أذربيجان.

وبالنسبة للعديد من الأرمن، كان إحجام موسكو عن التدخل بشكل أكثر حزما للدفاع عن مواطنيهم بمثابة خيانة. لكن حتى الاتحاد الأوروبي كان مترددًا في التحرك ضد أذربيجان، بعد أن وقع اتفاقًا العام الماضي لمضاعفة إمدادات الغاز من البلاد إلى أوروبا بحلول عام 2027.

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