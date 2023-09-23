خالد الغندور يفجّر مفاجأة: أوسوريو سبب رفض زيزو السفر إلي ارتا سولار

علّق الإعلامي خالد الغندور على تعادل الزمالك مع بيراميدز في أول مباراة ببطولة الدوري الممتاز وحقيقة خلاف اوسوريو مع زيزو.

ونشر الغندور بثاً مباشراً قائلاً: "قبل المبارة الكل كان يتوقع فوز بيراميدز على الزمالك بنتيجة كبيرة ولكن هذه النتيجة مُرضية في ظل الظروف التي يمر بيها نادي الزمالك".



وتابع: "زيزو أخد فلوسه خلاص واللاعبين أخذت جزءًا كبيرًا من مستحقاتها المالية، ويقال إن ممدوح عباس دفع جزءًا من مستحقات فتوح.

وأضاف: "زيزو ماسافرش ارتا سولار بقرار من اوسوريو مش رفض من زيزو ، قبل ما ينضم زيزو من منتخب مصر غاب 3 تدريبات بسبب أنه كان متضايق وعاوزه مستحقاته وعرض الشباب ، وزيزو عارف إنه مش هيلعب أول لقاء في الدوري بسبب الانذارات ، وبعد كدا رجع التدريبات ، ولكن اوسوريو رفض سفره مع الفريق الي ارتا سولار بسبب عدم ذهابه مع الفريق للقياسات البدنية .