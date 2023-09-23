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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مصرع 10 أشخاص في انفجار شاحنة مفخخة بالصومال

صدى البلد

قال ضابط شرطة في الصومال، إن شاحنة ملغومة انفجرت عند نقطة تفتيش في بلدة بلدوين بوسط الصومال اليوم السبت مما أدى إلى مصرع ما لا يقل عن عشرة أشخاص وتدمير مبان مجاورة.

ولم يتضح على الفور من المسؤول لكن حركة الشباب الإسلامية تنفذ تفجيرات بشكل متكرر في الدولة الواقعة في القرن الأفريقي.

وقال ضابط الشرطة الصومالي أحمد عدن، لـ رويترز 'حتى الآن رأيت عشرة قتلى بينهم جنود ومدنيون وأكثر من عشرة جرحى لكن من المؤكد أن عدد القتلى سيرتفع.'

وتقع بلدوين في منطقة هيران بوسط الصومال التي شهدت مؤخرا معارك بين الجيش وحركة الشباب.

وقالت عدن إن من بين القتلى خمسة من ضباط الشرطة الذين أطلقوا النار على الشاحنة في محاولة فاشلة لمنعها من اقتحام نقطة التفتيش. وأضاف أن المباني والمحلات التجارية المجاورة تحولت إلى أنقاض، بالإضافة إلى نقطة التفتيش.

وقالت امرأة تدعى حليمة نور كانت قريبة من الموقع لرويترز إن ابنة أختها وآخرين كانوا في متجر قريب ولم يتسن الوصول إليهم. وقالت: 'لا أعرف ماذا أقول، كل الأكشاك أصبحت الآن مجرد ركام. ولا أستطيع العثور على ابنة أخي'.

وتقاتل حركة الشباب الحكومة المركزية في الصومال منذ أكثر من عشر سنوات، بهدف ترسيخ حكمها على أساس تفسير صارم للشريعة الإسلامية.

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