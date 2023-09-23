قادة أوكران : المدفعية الثقيلة تلحق الجحيم بالخطوط الروسية قرب باخموت

قال قادة أوكرانيون لـ “رويترز” إن استخدام الأسلحة الثقيلة التي قدمها الغرب في المعركة الشرسة الدائرة على مشارف مدينة باخموت التي سيطرت عليها روسيا في مايو يلحق خسائر كبيرة بخطوط العدو.

وبعد الاستيلاء على قرية كليششيفكا الرئيسية الأسبوع الماضي، أشادت القوات الأوكرانية بمدافع الهاوتزر عيار 155 ملم باعتبارها معدات رئيسية تقدمها الولايات المتحدة وحلفاؤها في الناتو.

وقال قائد الوحدة أولكسندر إن القوات المسلحة الأوكرانية 'تعتمد بشكل كبير' على المدفعية الثقيلة، بما في ذلك مدفع كراب البولندي الصنع ومدافع الهاوتزر ذاتية الدفع إم 109 أمريكية الصنع.

وأضاف 'حتى سلاح واحد يمكن أن يقلب الوضع تماما.

ويمكن وقف الهجوم بسلاح واحد من هذا القبيل'.

وتابع 'الشيء الرئيسي التصويب حيثما دعت الحاجة، إنهم (الروس) يكرهون أسلحتنا، هذا ما نجمعه من اعتراضاتنا، ونسمع أننا نستمر في إعطائهم الجحيم ويظلون يتساءلون عن كمية الذخيرة المتبقية لدينا'.

ووصف أولكسندر (30 عاما) كليششيفكا، وهي قرية تقع على المرتفعات جنوب بلدة باخموت المدمرة، بأنها 'أحد الأماكن التي كان (الروس) يتشبثون بها'.

وقال 'سنرى ما هو التالي. سنعمل على تطوير نجاحنا'.

ووصف القادة الأوكران الاستيلاء على كليشيفكا وأندرييفكا القريبة بأنه نقطة انطلاق لاستعادة بخموت التي سقطت في أيدي الروس بعد أشهر من بعض أعنف المعارك في الحرب.