عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قادة أوكران : المدفعية الثقيلة تلحق الجحيم بالخطوط الروسية قرب باخموت

باخموت
باخموت

قال قادة أوكرانيون لـ “رويترز” إن استخدام الأسلحة الثقيلة التي قدمها الغرب في المعركة الشرسة الدائرة على مشارف مدينة باخموت التي سيطرت عليها روسيا في مايو يلحق خسائر كبيرة بخطوط العدو.

وبعد الاستيلاء على قرية كليششيفكا الرئيسية الأسبوع الماضي، أشادت القوات الأوكرانية بمدافع الهاوتزر عيار 155 ملم باعتبارها معدات رئيسية تقدمها الولايات المتحدة وحلفاؤها في الناتو.

وقال قائد الوحدة أولكسندر إن القوات المسلحة الأوكرانية 'تعتمد بشكل كبير' على المدفعية الثقيلة، بما في ذلك مدفع كراب البولندي الصنع ومدافع الهاوتزر ذاتية الدفع إم 109 أمريكية الصنع.

وأضاف 'حتى سلاح واحد يمكن أن يقلب الوضع تماما. 

ويمكن وقف الهجوم بسلاح واحد من هذا القبيل'.

وتابع 'الشيء الرئيسي التصويب حيثما دعت الحاجة، إنهم (الروس) يكرهون أسلحتنا، هذا ما نجمعه من اعتراضاتنا، ونسمع أننا نستمر في إعطائهم الجحيم ويظلون يتساءلون عن كمية الذخيرة المتبقية لدينا'.

ووصف أولكسندر (30 عاما) كليششيفكا، وهي قرية تقع على المرتفعات جنوب بلدة باخموت المدمرة، بأنها 'أحد الأماكن التي كان (الروس) يتشبثون بها'.

وقال 'سنرى ما هو التالي. سنعمل على تطوير نجاحنا'.

ووصف القادة الأوكران الاستيلاء على كليشيفكا وأندرييفكا القريبة بأنه نقطة انطلاق لاستعادة بخموت التي سقطت في أيدي الروس بعد أشهر من بعض أعنف المعارك في الحرب.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

VAR ورطني.. مفاجأة مدوية في تقرير حكم مباراة الأهلي واتحاد العاصمة

500 جنيه الآن| أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة بعد قرار البنك المركزي

جننتنا بشعرك.. تعليق مثير من مدحت شلبي على ظهور محمد رمضان الأخير

قرار قضائي عاجل لصالح مرتضى منصور في سب وقذف الخطيب.. تفاصيل

عبد الهادي شال الليلة.. تفاصيل جديدة في خناقة الزمالك وبيراميدز

المعلمة هنادي بتجيلنا الزباين.. اعترافات تفصيلية ضد قوادة المتعة فى الجيزة

الأهلي خلال ساعات| "كولر" يرفض ملايين الشباب السعودي.. و"الترجي" يطلب ضم نجم الفريق

10 جنيهات فرق|مفاجأة في سعر السكر بعد قرار عاجل من الحكومة

موضوعات متعلقة

مصرع 10 أشخاص في انفجار شاحنة مفخخة بالصومال

مصرع شخص و10 مفقودين نتيجة لحريق وانفجار مصنع جنوب تايوان

صفقة أسلحة بين الولايات المتحدة وفيتنام تثير غضب الصين .. تقرير

لا لبحر الموت.. بابا الفاتيكان يدعو لتحرك أوروبي بشأن الهجرة غير الشرعية

ماليزيا : الصين قدمت تأكيدات بأنها ستواصل التفاوض مع دول جنوب شرق آسيا

مواليد 2009 وما بعدها .. بريطانيا تدرس حظر التدخين والسجائر للجيل القادم

إسلاموفوبيا الهند.. عضو بحزب مودي الحاكم يصف نائب مسلم بأنه إرهابي وقواد

تسونامي اليابان.. فرانس برس تحذر من تكرار كارثة درنة في سد النهضة

ترشيحاتنا

بعد نهاية الصيف.. موعد بداية فصل الشتاء 2023

تهديدات السدود.. خبير يتساءل عن بديل اجتماع أديس أبابا حول سد النهضة

خلال 48 ساعة .. إعصار مدمر يهدد بضرب الرأس الأخضر

أدوا طقوسا تلمودية .. عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى

كيفية سداد القرض عند تغير سعر الدولار.. وما الحل عند مرور زمن طويل؟

غدا.. ناسا تستقبل أكبر حدث تاريخي من نوعه داخل هذا المكان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تاتو وفستان شفاف...رانيا يوسف تثير الجدل بإطلالة جديدة.. شاهد

طريقة عمل المسقعة التركي.. جديدة وغير تقليدية

بالشورت … ياسمين الخطيب تثير ضجة بهذه الإطلالة

نشرة المرأة والصحة| 4 أبراج مسيطرة للغاية فى البيت والعمل والعلاقات.. معلومات يجب معرفتها قبل شراء اللانش بوكس

فيديو

احذروا أفضل الفصول| زيادة معدلات الأمطار ونزول السيول والجليد على تلك المناطق

أم لطفلين.. إزاي فازت سلمى الجابري بلقب ملكة جمال مصر 2023

تجاوز 2200 جنيه.. الذهب ينخفض بعد قرارات المركزي.. وهذا سعر عيار 21 الآن

مخاطر تحيط بسد النهضة وتقديرات مخيفة حال انهياره

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

هند عصام

هند عصام تكتب: الحضارة الغارقة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: التردد مقبرة القرارات

هند عصام

هند عصام تكتب: جريمة في الظلام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تنهار اقتصاديا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سبتمبر.. الذي غير وجه العالم

عبد السلام فاروق يكتب: نحن والهند

اﻟﻤﺰﻳﺪ