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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مصرع ناشط من السيخ في كندا يقود إلى حرب دبلوماسية مع الهند| تقرير

كندا والهند
كندا والهند

يستند الادعاء بتورط الهند في مقتل ناشط من السيخ يحمل الجنسية الكندية إلى مراقبة الدبلوماسيين الهنود في كندا، وفقا لما قاله مسؤول كندي لوكالة أسوشيتد برس، إن ذلك يشمل المعلومات الاستخبارية التي قدمها حليف رئيسي.

وقال المسؤول، حسب رويترز، إن الاتصالات شملت مسؤولين ودبلوماسيين هنود في كندا، وأن بعض المعلومات الاستخبارية تم تقديمها من قبل عضو في تحالف تبادل المعلومات الاستخباراتية 'Five Eyes'، الذي يضم الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا ونيوزيلندا، بالإضافة إلى كندا. .

ولم يذكر المسؤول المجهول هوية الحليف الذي قدم المعلومات الاستخبارية، ولم يقدم تفاصيل عما ورد في الاتصالات أو كيفية الحصول عليها.

وكانت هيئة الإذاعة الكندية أول من أبلغ عن هذه المعلومات الاستخبارية.

وجاء هذا الكشف في الوقت الذي توقفت فيه الهند عن إصدار تأشيرات للمواطنين الكنديين وطلبت من كندا خفض عدد موظفيها الدبلوماسيين مع اتساع الخلاف بسبب مزاعم رئيس الوزراء جاستن ترودو عن الاشتباه في تورط الهند في مقتل هارديب سينغ نيجار، وهو انفصالي من السيخ يبلغ من العمر 45 عامًا. .

وتراجعت العلاقات بين البلدين إلى أدنى مستوياتها منذ سنوات بعد أن أخبر ترودو البرلمان يوم الاثنين أن هناك 'مزاعم موثوقة' بتورط الهند في عملية الاغتيال على الأراضي الكندية.

وكان النجار، وهو سباك ولد في الهند وأصبح مواطناً كندياً في عام 2007، مطلوباً في الهند لسنوات قبل أن يُقتل بالرصاص في يونيو/حزيران خارج المعبد الذي كان يقوده في ساري، إحدى ضواحي فانكوفر.

وفي حديثه يوم الخميس على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، أقر ترودو بالوضع الدبلوماسي المعقد.

وقال: 'إن قرار مشاركة هذه الادعاءات في مجلس العموم لم يتم اتخاذه بسهولة'. 'ليس هناك شك في أن الهند دولة ذات أهمية متزايدة ودولة نحتاج إلى مواصلة العمل معها.'

واضاف 'نحن لا نتطلع إلى إثارة المشاكل أو التسبب فيها، لكننا لا لبس فيه بشأن أهمية سيادة القانون ولا لبس فيه بشأن أهمية حماية الكنديين'.

أثار هذا الادعاء الصادم موجة انتقامية دولية، حيث قامت كل دولة بطرد دبلوماسيها. ووصفت الهند هذه المزاعم بأنها “سخيفة”.

لم تقدم كندا بعد أدلة علنية تدعم مزاعم ترودو، وأشار سفير البلاد لدى الأمم المتحدة بوب راي إلى أن ذلك قد لا يأتي قريبًا.

وقال راي، الخميس: 'هذه أيام مبكرة للغاية'، مضيفاً أنه على الرغم من أن الحقائق ستظهر، إلا أنها يجب أن 'تظهر في سياق السعي لتحقيق العدالة'.

وقال: “هذا ما نسميه سيادة القانون في كندا”.

وأعلنت الشركة التي تعالج التأشيرات الهندية في كندا عن تعليق الخدمات.

ويعد الكنديون من بين أهم المسافرين إلى الهند، حيث سيزور 277 ألف سائح كندي البلاد في عام 2022، وفقًا لمكتب الهجرة الهندي.

وألقى المتحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية الهندية أريندام باغشي باللوم في تعليق التأشيرات، التي تشمل التأشيرات الصادرة في دول ثالثة، على قضايا السلامة.

وقال باغشي للصحفيين: 'إن التهديدات الأمنية التي تواجهها مفوضيتنا العليا وقنصلياتنا في كندا عطلت عملها الطبيعي'. ولم يذكر تفاصيل بشأن التهديدات المزعومة.

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