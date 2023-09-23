روسيا: المقاتلون الأرمن في ناجورنو كاراباخ الانفصالية بدأوا بالتخلي عن أسلحتهم

قالت روسيا إن المقاتلين الأرمن في منطقة ناجورنو كاراباخ الانفصالية بدأوا في التخلي عن أسلحتهم مع وصول بعض المساعدات الإنسانية إلى 120 ألف أرمني هناك يقولون إن العالم تخلى عنهم بعد أن هزمت أذربيجان قواتهم.

واضطر الأرمن في كاراباخ، المعترف بها دولياً كجزء من أذربيجان، إلى إعلان وقف إطلاق النار في 20 سبتمبر بعد عملية عسكرية خاطفة استمرت 24 ساعة من قبل الجيش الأذربيجاني الأكبر حجماً.

وقالت روسيا التي تنشر نحو 2000 جندي من قوات حفظ السلام في قره باغ إن 'التشكيلات المسلحة في قره باغ بدأت تسليم الأسلحة والمعدات العسكرية تحت سيطرة قوات حفظ السلام الروسية'.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن المقاتلين سلموا حتى الآن ست مركبات مدرعة وأكثر من 800 بندقية ونحو 5000 وحدة من الذخيرة.

وقالت روسيا إنها سلمت أكثر من 50 طنا من المواد الغذائية وغيرها من المساعدات.

وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إنها قدمت 28 ألف حفاضة بالإضافة إلى البطانيات والوقود.

وقال شاهد من رويترز إن قافلة مساعدات تابعة للجنة الدولية وصلت إلى الحدود متجهة إلى قرة باغ في وقت متأخر من بعد ظهر السبت، وهي الأولى منذ استعادة أذربيجان المنطقة.

إن مستقبل كاراباخ وسكانها من العرق الأرمني البالغ عددهم 120 ألف نسمة أصبح الآن على المحك: إذ تريد أذربيجان دمج المنطقة المتنازع عليها منذ فترة طويلة، لكن الأرمن العرقيين يقولون إنهم يخشون تعرضهم للاضطهاد واتهموا العالم بالتخلي عنهم.

وقال الأرمن في كاراباخ لرويترز إنهم محاصرون بشكل أساسي في المنطقة، مع القليل من الطعام والكهرباء والوقود – ودعوا القوى الكبرى إلى مساعدتهم.

وتعتزم أذربيجان إصدار عفو عن المقاتلين الأرمن في كاراباخ الذين يتخلون عن أسلحتهم، وقالت إن بإمكان الأرمن مغادرة المنطقة إلى أرمينيا إذا أرادوا ذلك.

وخصصت أرمينيا، التي خسرت حرب 2020 أمام أذربيجان على المنطقة، مساحة لعشرات الآلاف من الأرمن من كاراباخ، على الرغم من أن رئيس الوزراء نيكول باشينيان يقول إنه لا يريدهم أن يغادروا منازلهم ما لم يكن ذلك ضروريا للغاية.

وقال السيناتور الأمريكي غاري بيترز، الذي يقود وفداً من الكونجرس إلى الحدود الأرمينية الأذربيجانية يوم السبت، إن الوضع يتطلب مراقبين دوليين وشفافية من أذربيجان.

وقال بيترز، وهو ديمقراطي من ميشيجان، للصحفيين: 'أعتقد أن العالم بحاجة إلى أن يعرف بالضبط ما يحدث هناك'. 'لقد سمعنا من الحكومة الأذربيجانية أنه لا يوجد شيء يمكن رؤيته، ولا شيء يدعو للقلق، ولكن إذا كان الأمر كذلك، فيجب أن نسمح للمراقبين الدوليين بالرؤية'.

بدأت أذربيجان عمليتها 'لمكافحة الإرهاب' يوم الثلاثاء ضد ناجورنو كاراباخ بعد مقتل بعض جنودها فيما قالت باكو إنها هجمات من المنطقة الجبلية.

وقالت الولايات المتحدة إنها تشعر بقلق عميق إزاء 'الأعمال العسكرية الأذربيجانية'.

وكانت روايات القتال تقشعر لها الأبدان.

وقال أرميني كارابيتيان، وهو أرمني في كاراباخ، إنه أصبح الآن بلا مأوى، ولا يحمل سوى القليل من الممتلكات وصورة لابنه البالغ من العمر 24 عامًا والذي توفي عام 2020، بعد مغادرة منزله في قرية كوسابات.

وقال كارابيتيان لأرمينيا إيه1+ وهي شريكة لرويترز 'اليوم طردونا إلى الشارع. جعلونا متشردين'.

'ماذا يمكنني أن أقول؟ نحن نعيش في عالم غير عادل ومهجور. ليس لدي ما أقوله. أشعر بالأسف على دماء أطفالنا. أشعر بالأسف على أراضينا التي ضحى أطفالنا بحياتهم من أجلها، واليوم... أفتقد قبر ابني.'

واحتشد الآلاف من أرمن كاراباخ في المطار طلباً لحماية قوات حفظ السلام الروسية هناك.

وقالت سفيتلانا ألافيرديان، من قرية أراجادزور، إنها هربت بالملابس التي ترتديها فقط بعد أن اندلعت معارك بالأسلحة النارية في القرية.

وقالت لأرمينيا A1+: 'كانوا يطلقون النار على اليمين، وكانوا يطلقون النار على اليسار - خرجنا واحداً تلو الآخر، دون أن نأخذ ملابسنا'.

'كان لدي ولدين، لقد تنازلت عنهما، فماذا يمكنني أن أعطي غير ذلك؟ القوى العظمى تحل مشاكلها على حسابنا'.