اعتراضا على الإصلاحات القضائية.. تجدد مظاهرات اليهود أمام مقر إقامة نتنياهو بنيويورك

تجددت المظاهرات في الولايات المتحدة الأميركية، التي دعت إليها مؤسسات يهودية، أمام مقر إقامة رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، في نيويورك، بعضها رفضا للإصلاحات القضائية في دولة الاحتلال، والأخرى ضد ممارسات وجرائم حكومته اليمينية ضد الشعب الفلسطيني.

وشارك المئات من الإسرائيليين واليهود ونشطاء السلام في التظاهرات، والتي تتواصل منذ اليوم الأول لوصول نتنياهو إلى نيويورك؛ للمشاركة في أعمال الدورة الـ 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

ونشر المشاركون في المظاهرات، صورا وملصقات ضد زيارة نتيناهو، تفيد بأنه غير مرحب به، ولافتات أخرى باستخدام الليزر على مبنى الأمم المتحدة، دعت إلى عدم تصديق أكاذيبه، وبعضهم رفع العلم الفلسطيني واليافطات المنددة بالجرائم الاسرائيلية، ودعوا إلى محاسبة حكومة نتنياهو على جرائمها بحق الشعب الفلسطيني.