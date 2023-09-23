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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الرئيس الصيني يخطط لزيارة كوريا الجنوبية لبحث دعم السلام والحوار مع الشمال

صدى البلد

نقلت وكالة يونهاب للأنباء عن الرئيس الصيني شي جين بينغ قوله اليوم السبت إنه سيفكر جديا في زيارة كوريا الجنوبية في إطار جهود دعم السلام والأمن في شبه الجزيرة الكورية.

وذكر التلفزيون المركزي الصيني بشكل منفصل أن شي أبلغ رئيس وزراء كوريا الجنوبية هان داك سو يوم السبت أن الصين مستعدة للعمل على تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

وأجرى شي، الذي لم يزر كوريا الجنوبية منذ 2014، محادثات مع هان في مدينة هانغتشو بشرق الصين قبل حفل افتتاح دورة الألعاب الآسيوية يوم السبت.

وجاء الالتزام بالتعاون قبل المحادثات الثلاثية المقررة في سيول يوم 26 سبتمبر والتي تضم مسؤولين كبار من الصين واليابان وكوريا الجنوبية، والتي تهدف إلى تمهيد الطريق لأول قمة بين الدول الثلاث منذ أربع سنوات.

وذكرت يونهاب أن شي أبلغ هان بأنه سيرحب بمثل هذه القمة في الوقت المناسب وسيفكر جديا في زيارة كوريا الجنوبية.

ولم يذكر البيان الصيني تعليق شي على القمة أو زيارته لسول.

وقال شي، بحسب ما نقلته قناة CCTV، إن الصين تولي أهمية كبيرة للاستعداد الإيجابي لكوريا الجنوبية للالتزام بالتعاون، وطلب من كوريا الجنوبية مقابلتها في منتصف الطريق للحفاظ على اتجاه التعاون الودي. وقال إن البلدين يمكنهما تعميق التعاون متبادل المنفعة.

وذكرت يونهاب نقلا عن ما قالت إنه مسؤول رفيع المستوى في حكومة كوريا الجنوبية أن شي قال إن الصين تدعم الحوار بين الكوريتين وستواصل الجهود من أجل السلام والأمن في شبه الجزيرة الكورية، في حين طلب هان من الصين أن تلعب دورا بناء. في العلاقات مع كوريا الشمالية.

وتصاعدت التوترات بين البلدين بعد أن قام زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون بزيارة استمرت أسبوعا لروسيا في وقت سابق من هذا الشهر، مما أثار غضب الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية.

قالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية اليوم الخميس إن كوريا الجنوبية فرضت عقوبات على عشرة أفراد وكيانين فيما يتعلق بالبرنامج النووي لكوريا الشمالية وتجارة الأسلحة مع ثلاث دول من بينها روسيا.

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