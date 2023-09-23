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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نسأل الله أن يحفظ أمننا.. خادم الحرمين يهنئ السعوديين باليوم الوطني الـ93

خادم الحرمين الشريفين
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود

هنأ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز المواطنين بذكرى اليوم الوطني السعودي الـ93 التي تحل اليوم السبت.

وقال خادم الحرمين الشريفين  في تغريدة عبر منصة “إكس” "في ذكرى اليوم الوطني، تتجسد مكانة هذا الوطن بين الأمم ماضيًا وحاضرًا وأبدًا. سائلين المولى سبحانه، أن يحفظ لنا أمننا واستقرارنا، وأن يديم علينا وحدتنا”.

وتحتفل السعودية، اليوم، باليوم الوطني لها الـ 93، حيث خرج الكثير من المواطنين إلى المنتزهات والأماكن العامة متوشحين باللون الأخضر، رافعين العلم السعودي، وحاملين عبارات (هي لنا دار).

وأقيمت عشرات الفعاليات والعروض الترفيهية والأنشطة التفاعلية والتراثية والأعمال الحرفية، إضافةً إلى العروض الفلكلورية والألعاب الحركية، كما ضمت الفعاليات منصات تفاعلية مجهزة بأحدث تقنيات الإضاءة والصوت للاحتفاء بتراث المملكة من خلال العروض الأدائية المستوحاة من التراث الشعبي لكل منطقة.

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ذكرى اليوم الوطني السعودي اليوم الوطني السعودي الحرمين الشريفين

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