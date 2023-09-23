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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

أسرة تبحث عن كنز.. غدًا محاكمة 7 متهمين نقبوا عن الآثار بمنشأة القناطر

التنقيب عن الأُثار
التنقيب عن الأُثار

تستكمل محكمة جنايات جنوب الجيزة، غدًا الأحد، محاكمة 7 أشخاص، في اتهامهم بالتنقيب عن الآثار داخل قطعة أرض في منشأة القناطر.

كانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين "م . ص.ع. م"، "أ. ح. ع"، "م .ا"، "م .ح.م"، "ص . ع. م"، "أ .ا.س"، "أ .ا.س"، للمحاكمة الجنائية لمعاقبتهم بعد أن وجهت إليهم تهمة التنقيب عن الآثار، وذلك على خلفية التحقيقات في القضية 9238 لسنة 2022 منشأة القناطر.

وكشفت التحقيقات، أن المتهمين أحدثوا حفرة بعمق 7 أمتار بقطعة أرض فضاء، بواسطة الأدوات المتحفظ عليها، بحثا عن الآثار، بعد أن وردت معلومات لرئيس مباحث مركز شرطة منشأة القناطر، تفيد تنقيب عدد من الأشخاص عن الآثار بقطعة أرض بجوار مقابر قرية الجلاتمة، وبإعداد كمين للمتهمين، تمكن رجال المباحث من القبض على 7 أشخاص، بينهم عاملين أبناء عمومة، يمتلكان قطعة الأرض.

وعثرت الأجهزة الأمنية على حفرة بعمق 7 أمتار، وأدوات يستخدمونها في التنقيب، وموتور لشفط المياه.

وبمواجهتهم؛ اعترفوا بالتنقيب عن الآثار.

وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق، وتم إحالتهم للمحاكمة الجنائية.

الجيزة الاثار التنقيب عن الاثار منشأة القناطر النيابة العامة

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