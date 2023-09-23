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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أوكرانيا تؤكد وفاة قادة روس في هجوم على مقر أسطول البحر الأسود

صدى البلد

زعمت كييف أن العديد من القادة الروس، بمن فيهم الجنرال الذي يقود قوات الكرملين في جنوب أوكرانيا، قتلوا أو أصيبوا بجروح خطيرة في هجوم صاروخي يوم الجمعة.

قال الجنرال كيريلو بودانوف، رئيس المخابرات العسكرية الأوكرانية، إن الهجوم الصاروخي على مقر أسطول البحر الأسود في سيفاستوبول تم توقيته ليتزامن مع اجتماع لكبار القادة العسكريين.

قال إن ما لا يقل عن تسعة جنود أو بحارة روس قتلوا وأصيب 16 آخرون، من بينهم العقيد الجنرال ألكسندر رومانشوك واللفتنانت جنرال أوليج تسيكوف، وكلاهما في حالة خطيرة.

وبحسب صحيفة تيلجراف البريطانية، فإن الجنرال رومانشوك هو قائد القوات الروسية التي تقاتل حاليًا لصد تقدم أوكرانيا على طول خط الجبهة الجنوبي، والجنرال تسيكوف هو قائد القوات البرية المتمركزة عادة في القطب الشمالي الروسي.

لكن الجنرال بودانوف رفض تأكيد شائعات وفاة الأدميرال فيكتور سوكولوف، قائد أسطول البحر الأسود الروسي.

ولم تعلق وزارة الدفاع الروسية ولا المدونون الروس ذوو العلاقات الجيدة على الخسائر الناجمة عن الضربات.

أفادت مصادر إخبارية روسية، اليوم السبت، بوقوع هجومين صاروخيين آخرين على الأقل على شبه الجزيرة، في حين زعمت السلطات المحلية أن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت صاروخاً أوكرانياً واحداً على الأقل.

قتلت أوكرانيا العديد من القادة الروس في ضربات صاروخية، لكن هجوم يوم الجمعة هو أحد أبرز الهجمات.

وقال جون فورمان، الملحق العسكري البريطاني السابق في موسكو، إن الضربات الصاروخية "كارثة أخرى ألحقها المبتدئين بالأسطول الروسي في البحر الأسود". 

أظهر مقطع فيديو للهجوم أنه لم يكن هناك أي تحذير ولا صفارات الإنذار للغارة الجوية. وقام سياح بتصوير سقوط الصواريخ على المقر وسط المدينة بينما كان أطفالهم يلعبون على الواجهة البحرية.

كييف الروس أوكرانيا هجوم صاروخي أسطول البحر الأسود

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