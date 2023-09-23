تشكيل برشلونة لمواجهة سيلتا فيجو في الدوري الإسباني

أعلن تشافي هيرنانديز، المدير الفني لنادي برشلونة، تشكيل فريقه أمام سيلتا فيجو، في المباراة التي ستجمع بينهما بعد قليل، في إطار الجولة السادسة من بطولة الدوري الإسباني.

وتنطلق مباراة برشلونة وسيلتا فيجو، في السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

وجاء تشكيل برشلونة كالتالي:

حراسة المرمى: تير شتيجن.

خط الدفاع: جواو كانسيلو – كوندي – كريستينسين – ألونسو.

خط الوسط: روميو – فرينكي دي يونج – إلكاي جوندوجان.

خط الهجوم: فيران توريس– ليفاندوفسكي- جواو فيليكس.

ويحتل فريق برشلونة المركز الثالث برصيد ١٣ نقطة، بينما يأتي فريق سيلتا فيجو في المركز السابع عشر برصيد ٤ نقاط.