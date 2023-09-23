لافروف: أمريكا تسعى لعقد تحالفات عسكرية ضد الصين وروسيا

أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن الولايات المتحدة تسعى لعقد تحالفات عسكرية ضد الصين وروسيا، لافتًا إلى أن هناك إعادة نظر بالنظام العالمي والغرب لا يقبل تكوين تحالفات دون إشراكه.

وأضاف لافروف خلال كلمته بالجمعية العامة للأمم المتحدة أن الغرب يسعى بكل جهده لعدم تكوين عالم متعدد الأقطاب، معربًا عن أمله بتفوق القانون الدولي وإعادة إحياء دور الأمم المتحدة.

وأشار: "إن الأمريكيين والأوروبيين الذين اعتادوا النظر إلى بقية العالم باستخفاف، كثيراً ما يقدمون الوعود، ويأخذون على عاتقهم التزامات، بما في ذلك الالتزامات المكتوبة والملزمة قانوناً، ثم لا ينفذونها ببساطة. وكما لاحظ الرئيس فلاديمير فلاديميروفيتش بوتين، فإن الغرب "إمبراطورية الأكاذيب" الحقيقية.

ولفت لافروف إلى أن واشنطن وحلفاؤها في آسيا يواصلون زيادة التوتر في شبه الجزيرة الكورية، فيما يوجد محاولات لإضفاء الطابع الأوكراني على الأجندة الدولية.

ورحب بعودة سوريا إلى الأسرة العربية وتحسين علاقاتها مع تركيا، كما أعرب عن ترحيبه بكل جهد يؤدي لحل الأزمة بالسودان.