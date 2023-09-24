عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

اكتشاف جسمين غريبين بالقرب من مجرة درب التبانة.. ما القصة؟

اكتشاف جسمين غريبين
اكتشاف جسمين غريبين بالقرب من مجرتنا

اكتشف العلماء جسمين سماويين غريبين قريبين من مجرة درب التبانة.

وبحسب صحيفة “ديلي ستار”،  اكتشف فريق من علماء الفلك مجرتين عبارة عن حلقتين قطبيتين محتملين، وهو نوع من المجرات يحتوي على حلقة خارجية من الغاز والنجوم.

ويعتقد أن الحلقتين القطبيتين تشكلتا؛ عندما تفاعلت مجرتان مع بعضهما البعض في الجاذبية، حيث تبتلع مجرة ​​أكبر، مجرة ​​أصغر منها.

اكتشاف جسمين غريبين بالقرب من مجرتنا

وأشارت الصحيفة إلى أنه تم تسمية المجرة الأولى الجديدة المكتشفة باسم NGC 4632، وتقع على بعد حوالي 56 مليون سنة ضوئية من الأرض في كوكبة العذراء، والمجرة الثانية باسم NGC 6156، وتقع على بعد حوالي 150 مليون سنة ضوئية في كوكبة آرا.

وحتى الآن، كان يُعتقد أن العثور على مجرة ​​حلقية قطبية، أمر نادر جدًا، لكن هذا الأمر محل خلاف في تقرير جديد.

وقال ناثان ديج، القائد المشارك للفريق والباحث في جامعة كوينز، في بيان، إن “المجرات الحلقية القطبية هي من أكثر المجرات روعة في الكون”. 

وتشير هذه النتائج، إلى أن ما بين 1 إلى 3% من المجرات القريبة، قد تحتوي على حلقات قطبية غازية، وهو أعلى بكثير مما تقترحه التلسكوبات البصرية.

جسمين سماويين مجرتنا علماء الفلك الجاذبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرعة أمم أفريقيا 2023.. منتخب مصر يبتعد عن عُقدته.. ومنافس شرس في الانتظار

بعد كارثة دانيال .. ظاهرة تضرب محافظات مصر| تحذير مهم من الأرصاد

زيزو إلى العالمية| عملاق ليفربول يطلب نجم مصر.. ومفاجأة زملكاوية تدفعه للرحيل

خدت قلبي معاك .. وفاة الفنان الشاب أحمد عصام بشكل مفاجئ

تبلغ قوته 8.5 ريختر.. العالم الهولندي يتنبأ بزلزال مدمر خلال ساعات

انتهاء أزمة قيد لاعبي الزمالك رسميا| تفاصيل مثيرة

ابني في الوصية | محمد جمعة ينعى الفنان الراحل أحمد عصام

عقوبات بالجملة.. تغريم الأهلي والمصري وإيقاف مدرب الزمالك وبيراميدز

ترشيحاتنا

خصم 4000 جنيه على هاتف الشباب من سامسونج.. Galaxy A34

سعر الدولار في البنك المركزي اليوم 24-9-2023

أدعية للميت في شهر المولد النبوي.. من الصدقات الجارية

اليوم.. محاكمة المتهمين بإنهاء حياة رجل وإصابة ابنه

وزير الخارجية: نواجه أزمات مركبة ويجب التعامل فورا مع أزمة الديون

لافروف: وحدة أوكرانيا انتهكت حين أعلن الانقلابيون الحرب على القرم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عاد لرجولته.. بلوجر إمارتي يثير ضجة بإعلان توبته

هندي يقود التوكتوك على كرسي مكتب.. فيديو

رجل بين فكيه.. تمساح يركض في شوارع فلوريدا

طريقة تحضير معجنات النقانق

فيديو

هل انتهت قصة سيادة المستشار؟.. إزالة صور مرتضى منصور من الزمالك

احذروا أفضل الفصول| زيادة معدلات الأمطار ونزول السيول والجليد على تلك المناطق

أم لطفلين.. إزاي فازت سلمى الجابري بلقب ملكة جمال مصر 2023

تجاوز 2200 جنيه.. الذهب ينخفض بعد قرارات المركزي.. وهذا سعر عيار 21 الآن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

هند عصام

هند عصام تكتب: الحضارة الغارقة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: التردد مقبرة القرارات

هند عصام

هند عصام تكتب: جريمة في الظلام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تنهار اقتصاديا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سبتمبر.. الذي غير وجه العالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ