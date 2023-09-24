اكتشاف جسمين غريبين بالقرب من مجرة درب التبانة.. ما القصة؟

اكتشف العلماء جسمين سماويين غريبين قريبين من مجرة درب التبانة.

وبحسب صحيفة “ديلي ستار”، اكتشف فريق من علماء الفلك مجرتين عبارة عن حلقتين قطبيتين محتملين، وهو نوع من المجرات يحتوي على حلقة خارجية من الغاز والنجوم.

ويعتقد أن الحلقتين القطبيتين تشكلتا؛ عندما تفاعلت مجرتان مع بعضهما البعض في الجاذبية، حيث تبتلع مجرة ​​أكبر، مجرة ​​أصغر منها.

اكتشاف جسمين غريبين بالقرب من مجرتنا

وأشارت الصحيفة إلى أنه تم تسمية المجرة الأولى الجديدة المكتشفة باسم NGC 4632، وتقع على بعد حوالي 56 مليون سنة ضوئية من الأرض في كوكبة العذراء، والمجرة الثانية باسم NGC 6156، وتقع على بعد حوالي 150 مليون سنة ضوئية في كوكبة آرا.

وحتى الآن، كان يُعتقد أن العثور على مجرة ​​حلقية قطبية، أمر نادر جدًا، لكن هذا الأمر محل خلاف في تقرير جديد.

وقال ناثان ديج، القائد المشارك للفريق والباحث في جامعة كوينز، في بيان، إن “المجرات الحلقية القطبية هي من أكثر المجرات روعة في الكون”.

وتشير هذه النتائج، إلى أن ما بين 1 إلى 3% من المجرات القريبة، قد تحتوي على حلقات قطبية غازية، وهو أعلى بكثير مما تقترحه التلسكوبات البصرية.