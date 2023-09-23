برشلونة يقلب الطاولة على سيلتا فيجو ويفوز 3- 2 في الدوري الإسباني

نجح فريق برشلونة في قلب الطاولة على نظيره سيلتا فيجو وتحقيق الفوز بثلاثية مقابل هدفين، في إطار الجولة السادسة من بطولة الدوري الإسباني.

جاءت ثلاثية برشلونة عن طريق كل من روبرت ليفاندوفسكي (هدفين) وكانسيلو في الدقائق ٨١، ٨٥، ٨٩.

بينما جاءت ثنائية سيلتا فيجو عن طريق كل من يورجن ستراند وأناستاسيوس في الدقائق ١٩، ٧٦.

وجاء تشكيل برشلونة كالتالي:

حراسة المرمى: تير شتيجن.

خط الدفاع: جواو كانسيلو – كوندي – كريستينسين – ألونسو.

خط الوسط: روميو – فرينكي دي يونج – إلكاي جوندوجان.

خط الهجوم: فيران توريس– ليفاندوفسكي- جواو فيليكس.

وبهذه النتيجة، يحتل فريق برشلونة صدارة الدوري الإسباني برصيد ١٦ نقطة، بينما يأتي فريق سيلتا فيجو في المركز السابع عشر برصيد ٤ نقاط.