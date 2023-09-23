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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مها أحمد تعود للسينما بفيلم جديد مع زوجها مجدي كامل

مها احمد
مها احمد

تعود الفنانة مها أحمد للسينما من جديد، لتقديم فيلم كوميدي، مع زوجها الفنان مجدي كامل، وذلك بعد أن غابت عن السينما في السنوات الماضية.

وتقدم مها أحمد الفيلم في إطار كوميدي، ويتم تصويره في الفترة المقبلة ما بين الإمارات ومصر، حيث أنه من إنتاج مصري إماراتي، وحتى الآن لم يتم الإعلان عن كافة النجوم المشاركين في العمل، سوى الفنان مجدي كامل، الذي تعاقد على العمل في الأيام الماضية.

ولم يستقر صناع العمل على وضع اسم نهائي للفيلم، فمازالوا مترددون بين اختيار اسم (مها واختها) أو (هارت لك).

يشار إلى أن فيلم مها أحمد الجديد من قصة الفنان مجدى كامل، تأليف محمود مرزبان،  ومن إخراج محمد المدني، من إنتاج محمد على عبدالعزيز مرزبان، وجاري التعاقد مع باقي أبطال العمل، الذين سوف يتم الكشف عن اسمائهم في الأيام المقبلة.

وكانت أخر أعمال مها أحمد في السينما فيلم شارع الهرم، الذي عرض في عام 2011، وتعاونت فيه مع الفنان الشعبي سعد الصغير والراقصة دينا، ومجموعة من النجوم.

مها أحمد

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