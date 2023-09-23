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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس وفد الكونجرس لـ«أرمينيا وأذربيجان»: نحتاج مراقبين دوليين في ناجورنو كاراباخ

صدى البلد

قال جاري بيترز، عضو مجلس الشيوخ الأمريكي الذي يقود وفدا من الكونجرس إلى الحدود بين أرمينيا وأذربيجان، اليوم السبت، إن هناك حاجة لمراقبين دوليين؛ لمراقبة الوضع في ناجورنو كاراباخ، مضيفًا أن الناس 'خائفون للغاية' بشأن ما يحدث هناك.

وأضاف جاري بيترز، وهو ديمقراطي من ميشيغان، للصحفيين على الحدود: 'أنا بالتأكيد قلق للغاية بشأن ما يحدث في ناجورنو كاراباخ في الوقت الحالي، وأعتقد أنه يجب أن يكون هناك بعض الوضوح'.

وقالت روسيا في وقت سابق إن المقاتلين الأرمن في كاراباخ بدأوا في التخلي عن أسلحتهم مع وصول بعض المساعدات الإنسانية إلى 120 ألف أرمني يعيشون هناك بعد أن هزمت أذربيجان قواتهم.

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