الأهلي يختتم تدريباته استعدادًا لمباراة المركز الثالث بمونديال السلة

اختتم الفريق الأول لكرة السلة «رجال» بالنادي الأهلي تدريباته في السادسة والنصف مساء اليوم بتوقيت سنغافورة، الواحدة وَالنصف ظهرًا بتوقيت القاهرة، على صالة OCBC ARENA؛ استعدادا لمباراة تحديد المركز الثالث والميدالية البرونزية لـ بطولة كأس العالم للأندية، المقامة في سنغافورة.

ويلتقي الأهلي في العاشرة من صباح غدٍ الأحد، مع جولدن بولز الصيني.

وحرص أوجستي بوش، المدير الفني، على تدريب اللاعبين على خطة اللعب التي يعتزم الاعتماد عليها في مباراة الغد.

وصحح المدير الفني، الأخطاء التي حدثت في مباراة أمس أمام فرانكا البرازيلي.

وكان الأهلي قد استهل مشواره في البطولة، بتحقيق الفوز على فريق إيجنايت الأمريكي بنتيجة 82-76، قبل أن يخسر المواجهة الثانية أمام فريق فرانكا البرازيلي بنتيجة 70-90.