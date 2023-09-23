تسرب مياه مالحة في نهر المسيسبي وإعلان الطوارئ بمدينة أمريكية

أعلنت رئيسة بلدية نيو أورلينز كبرى مدن ولاية لويزيانا الأمريكية، حالة الطوارئ، بعد تسرب مياه مالحة إلى نهر المسيسبي في تهديد محتمل لإمدادات مياه الشرب.

وحسب شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية، قالت لاتويا كانتريل على منصة "إكس" "سنواصل العمل مع شركائنا محليًا وعلى مستوى الولاية حيث نراقب هذا الوضع عن كثب".

كما طمأنت السكان بأنه "لا توجد أي إمدادات مياه متضررة خارج مقاطعة بلاكيماينز بمياه البحر المالحة".

وانخفض منسوب النهر، الذي ينبع من ولاية مينيسوتا في الشمال ويصب في خليج المكسيك جنوبًا، للعام الثاني على التوالي، وذلك بسبب ارتفاع درجات الحرارة في أشهر الصيف وتراجع معدلات هطول الأمطار.

وقال المسؤولون إن توقعات الطقس تشير إلى أن حجم النهر سينخفض إلى أدنى مستوياته التاريخية في الأسابيع القليلة المقبلة. ونتيجة لذلك، تتسرب المياه المالحة من خليج المكسيك إلى منبع لويزيانا.

وقال حاكم ولاية لويزيانا جون بيل إدواردز في بيان: "لقد تأثرت أبرشية بلاكيمينس بهذه المشكلة منذ يونيو. وتفاقمت ظروف الجفاف منذ ذلك الوقت، مما يعني أن مجتمعات إضافية على طول نهر المسيسيبي قد تتأثر".

ولم يعد الأمر يقتصر على السلطات المدنية، إذ تطلب تدخل القوات المسلحة الأمريكية.