عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

قرار المحكمة في عامل سرق سيارة بـ ونش بسبب الميراث

محاكمة
محاكمة

أجلت محكمة جنح الزاوية الحمراء محاكمة عامل بتهمة سرقة سيارة بأسلوب السحب باستخدام "ونش" بسبب خلافات مع مالكها لجلسة 30 سبتمبر الجاري.


وأقر العامل باعترافات تفصيلية خلال تحقيقات النيابة العامة التى أجريت معه، أنه نظرًا لوجود خلافات عائلية بينه وبين مالك السيارة بصفته أحد أقاربه على الميراث، ورفضه إعطاء حقه من الميراث بحسب روايته قرر الانتقام منه وسرقة مركبته الخاصة حتى يتمكن من الحصول على حقه الشرعى.


وأضاف أنه فى سبيل ذلك قام باستئجار ونش لسحب السيارات المعطلة، وتوجه إلى مسكن مالك السيارة وانتظر حتى حل الليل، وبمجرد أن اطمأن أن الشارع أصبح خاليا من المارة قام بسحب السيارة متوجها إلى بلده بمحافظة القليوبية، إلا أن أحد الارتكازات الأمنية بالمنطقة أوقفته، وبسؤاله عن أوراق السيارة تبين أنها مسروقة.


نجحت الأجهزة الأمنية فى ضبط أحد الأشخاص مقيم بمحافظة القليوبية، لقيامه بسرقة سيارة بدائرة قسم شرطة الزاوية بأسلوب "السحب" باستخدام ونش سيارات بسبب خلافات بينه وبين مالكها حول الميراث، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق، والتي أصدرت قرارها بإحالته للمحاكمة الجنائية العاجلة، والتي أصدرت قرارها المتقدم.

الزاوية الحمراء سرقة سيارة سرقة ونش النيابة العامة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرعة أمم أفريقيا 2023.. منتخب مصر يبتعد عن عُقدته.. ومنافس شرس في الانتظار

ابني في الوصية | محمد جمعة ينعى الفنان الراحل أحمد عصام

زيزو إلى العالمية| عملاق ليفربول يطلب نجم مصر.. ومفاجأة زملكاوية تدفعه للرحيل

لا كهربا ولا مياه.. السدود الإثيوبية تهدد أفريقيا بطوفان ضخم| كشف حساب

خدت قلبي معاك .. وفاة الفنان الشاب أحمد عصام بشكل مفاجئ

تبلغ قوته 8.5 ريختر.. العالم الهولندي يتنبأ بزلزال مدمر خلال ساعات

هبوط اضطراري لطائرة مصر للطيران في مطار الدمام الدولي .. اعرف السبب

عقوبات بالجملة.. تغريم الأهلي والمصري وإيقاف مدرب الزمالك وبيراميدز

موضوعات متعلقة

أسرة تبحث عن كنز.. غدًا محاكمة 7 متهمين نقبوا عن الآثار بمنشأة القناطر

علاقة عاطفية بين عامل وطالبة تنتهي بمولودة و6 سنوات سجنا

صرخة «منة» قبل الدخلة.. دعوى عذراء أمام محكمة الأسرة

ننشر حيثيات المشدد 10 سنوات لـ عضو أنصار بيت المقدس

روح صوّرها عريانة عشان نفضحها وأخلّص ابني من جوازها| شيطان فاطمة دمّرها

رئيس قضايا الدولة يشهد تخرج دفعة حقوق الإسكندرية 2023

الموافقة على تجديد ندب المستشارة القانونية لوزير الطيران

ننشر أسماء المستشارين المنتدبين للعمل بالتفتيش القضائي بوزارة العدل

ترشيحاتنا

أشرف بن شرقي يقود الريان للفوز على العربي في الدوري القطري

أسعارها ارتفعت.. خبير: مقترحات لعدم الاعتماد على الكتب الخارجية

غدا.. استكمال صرف مرتبات شهر سبتمبر الجاري

ظاهرة غريبة تحدث لكوكب الأرض آخر الأسبوع .. ما القصة؟

في شوارعها.. أحمد موسى : الحياة طبيعية بالعريش .. والقهاوي فاتحة

سورة تصاحب الميت من دخول القبر إلى الجنة بأصعب 7 مواقف.. اقرأها الليلة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة تحضير وصفة الجلاش باللحم ودبس الرمان

بالكاجوال.. سميرة سعيد تظهر بإطلالة أنيقة ومميزة

بعدسات لاصقة.. ياسمين صبري تثير إعجاب جمهورها في أحدث إطلالة

عبدالله أبو ضيف وأحمد رجب يفوزان بجائزة هيكل للصحافة العربية ..تفاصيل

فيديو

هل انتهت قصة سيادة المستشار؟.. إزالة صور مرتضى منصور من الزمالك

احذروا أفضل الفصول| زيادة معدلات الأمطار ونزول السيول والجليد على تلك المناطق

أم لطفلين.. إزاي فازت سلمى الجابري بلقب ملكة جمال مصر 2023

تجاوز 2200 جنيه.. الذهب ينخفض بعد قرارات المركزي.. وهذا سعر عيار 21 الآن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

هند عصام

هند عصام تكتب: الحضارة الغارقة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: التردد مقبرة القرارات

هند عصام

هند عصام تكتب: جريمة في الظلام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تنهار اقتصاديا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سبتمبر.. الذي غير وجه العالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ