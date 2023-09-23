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رئيس اتحاد المصارعة : عبد اللطيف منيع حقق إنجازًا كبيرًا ببرونزية البطولة

الإعلامي عمرو خليل
الإعلامي عمرو خليل

أعرب اللواء عصام نوار  رئيس الاتحاد المصري للمصارعة، عن سعادته بحصد المصارع عبد اللطيف منيع برونزية بطولة العالم والتأهل للأولمبياد، مؤكدًا أن الدولة تدعم كافة الأبطال في المصارعة.

 

وقال خلال تصريحات تلفزيونية، مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج، من مصر، المذاع على قناة "سي بي سي"، إن معسكر الأولمبياد 2024  سيضم الكابتن الأسطوري كرم جابر.

 

 

وواصل:"الدولة لم تتوانى للحظة وتم إجراء كل الاختبارات والمعسكرات.. الرياضة أمن قومي وجزء هام من القوة الناعمة .. شرفنا وشرف مصر وشرف الاتحاد المصري للمصارعة".

 

وتابع:"ربنا يفرح مصر بولادها ويفرحوا دائمًا .. عبد اللطيف منيع حقق إنجاز كبير بالحصول على الميدالية البرونزية".

المصارعه اللواء عصام نوار المصارع عبد اللطيف منيع بطولة العالم للأولمبياد الاعلامي عمرو خليل

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