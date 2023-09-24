حزب الإصلاح والنهضة: نؤيد ترشح السيسي لفترة رئاسية جديدة

قال الدكتور هشام عبدالعزيز رئيس حزب الإصلاح والنهضة، إنه لا أحد ينكر أن الدولة المصرية تعيش مشهد ديمقراطي حقيقي، وذلك تحت سقف الجمهورية الجديدة ، والتي تمضي القيادة السياسية في ترسيخ مبادئها وقواعدها.

وتابع عبد العزيز خلال حواره لـ صدى البلد، أن الانتخابات الرئاسية والتي ستجرى خلال الفترة القادمة تعد حجر الزاوية في رسم مستقبل الحياة السياسية في مصر، خاصة بعد حالة الحوار الوطني التي شهدتها مصر في الآونة الأخيرة.

وأكمل رئيس حزب الإصلاح والنهضة: "أما فيما يخص موقفنا تجاه هذه الانتخابات فنحن قررنا تأييد ترشح الرئيس السيسي لفترة رئاسة جديدة، وذلك باعتباره زعيمًا تاريخيًا واستثنائيًا استطاع العبور بمصر في ظل تحديات جسام وظروف استثنائية ومعقدة عقب ثورة 30 يونيو".

واستنكر عبد العزيز تصريحات المعارضة بشأن الانتخابات الرئاسية والادعاء بأنها محسومة فيما يتعلق بفوز الرئيس السيسي بها، بسبب عدم وجود منافس حقيقي له، على حد قولهم موضحا أن هؤلاء انتهجوا دائما أسلوب التشكيك وليس التقدم بحلول، فالتنبؤ بفوز الرئيس السيسي طبيعي وذلك يرجع لقوته، كما أن فوزه ضمانة لاستقرار البلاد واستكمال طريق الإصلاح ، والمواطن يدرك ذلك، والذي سيحكم في هذا الأمر صندوق الاقتراع ليس غير.