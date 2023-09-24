عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

حزب الإصلاح والنهضة: نؤيد ترشح السيسي لفترة رئاسية جديدة

هشام عبد العزيز
هشام عبد العزيز

قال الدكتور هشام عبدالعزيز رئيس حزب الإصلاح والنهضة، إنه لا أحد ينكر أن الدولة المصرية تعيش مشهد ديمقراطي حقيقي، وذلك تحت سقف الجمهورية الجديدة ، والتي تمضي القيادة السياسية في ترسيخ مبادئها وقواعدها.

 

وتابع عبد العزيز خلال حواره لـ صدى البلد، أن الانتخابات الرئاسية والتي ستجرى خلال الفترة القادمة تعد حجر الزاوية في رسم مستقبل الحياة السياسية في مصر، خاصة بعد حالة الحوار الوطني التي شهدتها مصر في الآونة الأخيرة.

 

وأكمل رئيس حزب الإصلاح والنهضة: "أما فيما يخص موقفنا تجاه هذه الانتخابات فنحن قررنا تأييد ترشح الرئيس السيسي لفترة رئاسة جديدة، وذلك باعتباره زعيمًا تاريخيًا واستثنائيًا استطاع العبور بمصر في ظل تحديات جسام وظروف استثنائية ومعقدة عقب ثورة 30 يونيو".

 

واستنكر عبد العزيز تصريحات المعارضة بشأن الانتخابات الرئاسية والادعاء بأنها محسومة فيما يتعلق بفوز الرئيس السيسي بها، بسبب عدم وجود منافس حقيقي له، على حد قولهم موضحا أن هؤلاء انتهجوا دائما أسلوب التشكيك وليس التقدم بحلول، فالتنبؤ بفوز الرئيس السيسي طبيعي وذلك يرجع لقوته، كما أن فوزه ضمانة لاستقرار البلاد واستكمال طريق الإصلاح ، والمواطن يدرك ذلك، والذي سيحكم في هذا الأمر صندوق الاقتراع ليس غير.

هشام عبدالعزيز حزب الإصلاح والنهضة الجمهورية الجديدة الحوار الوطني الإصلاح والنهضة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرعة أمم أفريقيا 2023.. منتخب مصر يبتعد عن عُقدته.. ومنافس شرس في الانتظار

بعد كارثة دانيال .. ظاهرة تضرب محافظات مصر| تحذير مهم من الأرصاد

زيزو إلى العالمية| عملاق ليفربول يطلب نجم مصر.. ومفاجأة زملكاوية تدفعه للرحيل

انتهاء أزمة قيد لاعبي الزمالك رسميا| تفاصيل مثيرة

خدت قلبي معاك .. وفاة الفنان الشاب أحمد عصام بشكل مفاجئ

تبلغ قوته 8.5 ريختر.. العالم الهولندي يتنبأ بزلزال مدمر خلال ساعات

ابني في الوصية | محمد جمعة ينعى الفنان الراحل أحمد عصام

عقوبات بالجملة.. تغريم الأهلي والمصري وإيقاف مدرب الزمالك وبيراميدز

ترشيحاتنا

وانت قاعد في بيتك.. إزاي تحصل على فتوى مستعجلة من دار الإفتاء المصرية

ذعر بأمريكا بعد التهام تمساح مفترس لرجل على قيد الحياة.. صور

رابط مباشر للحصول على نتيجه تنسيق الدبلومات الفنية 2023

أقل سعر دولار في البنوك اليوم 24-9-2023

سامسونج تنتقم من آبل.. Samsung Galaxy S24 Ultra بمواصفات خارقة

ذكرى ميلاد سيد حجاب.. ديباجة دستور 2014 تعكس مواقفه وأعماله الوطنية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة تحضير وصفة الجلاش باللحم ودبس الرمان

ظاهرة غريبة تحدث لكوكب الأرض آخر الأسبوع .. ما القصة؟

بالكاجوال.. سميرة سعيد تظهر بإطلالة أنيقة ومميزة

بعدسات لاصقة.. ياسمين صبري تثير إعجاب جمهورها في أحدث إطلالة

فيديو

هل انتهت قصة سيادة المستشار؟.. إزالة صور مرتضى منصور من الزمالك

احذروا أفضل الفصول| زيادة معدلات الأمطار ونزول السيول والجليد على تلك المناطق

أم لطفلين.. إزاي فازت سلمى الجابري بلقب ملكة جمال مصر 2023

تجاوز 2200 جنيه.. الذهب ينخفض بعد قرارات المركزي.. وهذا سعر عيار 21 الآن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

هند عصام

هند عصام تكتب: الحضارة الغارقة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: التردد مقبرة القرارات

هند عصام

هند عصام تكتب: جريمة في الظلام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تنهار اقتصاديا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سبتمبر.. الذي غير وجه العالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ