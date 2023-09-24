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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إصابة أسرة في حادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الدولي بجنوب سيناء

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أصيبت أسرة كاملة، السبت، في حادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الدولي "الطور- أبورديس".

وتلقى اللواء محمد كامل العناني، مدير أمن جنوب سيناء، بلاغًا من شرطة النجدة، يفيد انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الدولي "الطور- أبورديس"، قبل كارتة كمين الساحل بنحو 5 كيلومترًا في اتجاه مدينة أبورديس.

وأسفر الحادث عن إصابة 5 أشخاص من أسرة واحدة، وهم سحر سيد 39 عامًا، بسحجات وكدمات، وعبدالرحمن على مختار 14 عامًا، كدامات وسحجات، وضحى على مختار 21 عامًا، كدامات وسحجات، ومعاز على مختار 20 عامًا، كدامات وسحجات، وخالد على مختار 11 عامًا، حالة خطرة وجرى نقله إلى مستشفى شرم الشيخ الدولي.

وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في الواقعة .

صورة أرشيفية

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جنوب سيناء حوادث انقلاب سيارة ابورديس

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