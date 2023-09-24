عامل ينهي حياة سائق لودر بالتبين.. وقرار عاجل من المحكمة

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح التبين، تجديد حبس عامل 15 يوما على ذمة التحقيقات، بتهمة قتل سائق لودر.

تلقى قسم شرطة التبين، إخطارًا من المستشفى بوصول سائق لودر جثة هامدة نتيجة أصابته فى الرأس، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

كشفت التحريات والتحقيقات ، نشوب مشادة كلامية بين المتهم والمجنى عليه تطورت إلى مشاجرة فاعتدى الثاني على السائق بألة حادة بمنطقة الرأس وأرداه قتيلا، ولاذ المتهم بالفرار خشية ملاحقته من قبل الأهالي.

وتمكن رجال الشرطة من مطاردته وتضييق الخناق عليه حالت دون هروبه وسقط فى قبضة الأمن بأحد الأكمنة، وبعرضه على النيابة أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات وقبل انتهاء مدة الحبس القانونية تم عرضه على قاضي المعارضات بالمحكمة الذي أصدر قراره المتقدم.