عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

عامل ينهي حياة سائق لودر بالتبين.. وقرار عاجل من المحكمة

جثة
جثة

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح التبين، تجديد حبس عامل 15 يوما على ذمة التحقيقات، بتهمة قتل سائق لودر.

تلقى قسم شرطة التبين، إخطارًا من المستشفى بوصول سائق لودر جثة هامدة نتيجة أصابته فى  الرأس، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

كشفت التحريات والتحقيقات ، نشوب مشادة كلامية بين المتهم والمجنى عليه تطورت إلى مشاجرة فاعتدى الثاني على السائق بألة حادة بمنطقة الرأس وأرداه قتيلا، ولاذ المتهم بالفرار خشية ملاحقته من قبل الأهالي.

وتمكن رجال الشرطة من مطاردته وتضييق الخناق عليه حالت دون هروبه وسقط فى قبضة الأمن بأحد الأكمنة، وبعرضه على النيابة أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات وقبل انتهاء مدة الحبس القانونية تم عرضه على قاضي المعارضات بالمحكمة الذي أصدر قراره المتقدم.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرعة أمم أفريقيا 2023.. منتخب مصر يبتعد عن عُقدته.. ومنافس شرس في الانتظار

بعد كارثة دانيال .. ظاهرة تضرب محافظات مصر| تحذير مهم من الأرصاد

زيزو إلى العالمية| عملاق ليفربول يطلب نجم مصر.. ومفاجأة زملكاوية تدفعه للرحيل

انتهاء أزمة قيد لاعبي الزمالك رسميا| تفاصيل مثيرة

خدت قلبي معاك .. وفاة الفنان الشاب أحمد عصام بشكل مفاجئ

تبلغ قوته 8.5 ريختر.. العالم الهولندي يتنبأ بزلزال مدمر خلال ساعات

ابني في الوصية | محمد جمعة ينعى الفنان الراحل أحمد عصام

عقوبات بالجملة.. تغريم الأهلي والمصري وإيقاف مدرب الزمالك وبيراميدز

موضوعات متعلقة

قرار المحكمة في عامل سرق سيارة بـ ونش بسبب الميراث

أسرة تبحث عن كنز.. غدًا محاكمة 7 متهمين نقبوا عن الآثار بمنشأة القناطر

علاقة عاطفية بين عامل وطالبة تنتهي بمولودة و6 سنوات سجنا

صرخة «منة» قبل الدخلة.. دعوى عذراء أمام محكمة الأسرة

ننشر حيثيات المشدد 10 سنوات لـ عضو أنصار بيت المقدس

روح صوّرها عريانة عشان نفضحها وأخلّص ابني من جوازها| شيطان فاطمة دمّرها

رئيس قضايا الدولة يشهد تخرج دفعة حقوق الإسكندرية 2023

الموافقة على تجديد ندب المستشارة القانونية لوزير الطيران

ترشيحاتنا

وانت قاعد في بيتك.. إزاي تحصل على فتوى مستعجلة من دار الإفتاء المصرية

ذعر بأمريكا بعد التهام تمساح مفترس لرجل على قيد الحياة.. صور

رابط مباشر للحصول على نتيجه تنسيق الدبلومات الفنية 2023

أقل سعر دولار في البنوك اليوم 24-9-2023

سامسونج تنتقم من آبل.. Samsung Galaxy S24 Ultra بمواصفات خارقة

ذكرى ميلاد سيد حجاب.. ديباجة دستور 2014 تعكس مواقفه وأعماله الوطنية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة تحضير وصفة الجلاش باللحم ودبس الرمان

ظاهرة غريبة تحدث لكوكب الأرض آخر الأسبوع .. ما القصة؟

بالكاجوال.. سميرة سعيد تظهر بإطلالة أنيقة ومميزة

بعدسات لاصقة.. ياسمين صبري تثير إعجاب جمهورها في أحدث إطلالة

فيديو

هل انتهت قصة سيادة المستشار؟.. إزالة صور مرتضى منصور من الزمالك

احذروا أفضل الفصول| زيادة معدلات الأمطار ونزول السيول والجليد على تلك المناطق

أم لطفلين.. إزاي فازت سلمى الجابري بلقب ملكة جمال مصر 2023

تجاوز 2200 جنيه.. الذهب ينخفض بعد قرارات المركزي.. وهذا سعر عيار 21 الآن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

هند عصام

هند عصام تكتب: الحضارة الغارقة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: التردد مقبرة القرارات

هند عصام

هند عصام تكتب: جريمة في الظلام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تنهار اقتصاديا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سبتمبر.. الذي غير وجه العالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ