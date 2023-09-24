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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تخلص منه رميا بالرصاص.. تجديد حبس خفير أنهى حياة عامل

جثة
جثة

أمر قاضى المعارضات بمحكمة جنح القاهرة الجديدة، بتجديد حبس خفير 15 يوما على ذمة التحقيقات، بتهمة قتل عامل رميا بالرصاص بسبب مشاجرة بينهما.

أوضحت مديرية أمن القاهرة برئاسة اللواء أشرف الجندي مدير الأمن ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة بدر بمديرية أمن القاهرة من أحد المستشفيات باستقبال جثة عامل، مقيم بمحافظة أسيوط، مصابًا بطلق نارى بالرأس.

وبالفحص بناء على توجيهات اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة وسؤال نجله عامل، مقيم بذات العنوان، قرر بأنه حال دخول والده وبعض العمال لأحد المواقع تحت الإنشاء بدائرة القسم مستقلين سيارة ميكروباص " أجرة" حدثت بينهم وبين (حارس الموقع) مشادة كلامية لاعتراضه دخولهم، قام على إثرها الأخير بإخراج بندقية خرطوش، وإطلاق عيار نحو والده نتج عن ذلك إصابته المنوه عنها والتى أودت بحياته "ولاذ بالفرار.

وتم ضبط المتهم عقب تقنين الإجراءات، والذي بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم بإرشاده ضبط السلاح المستخدم عبارة عن بندقية خرطوش "مطموسة الأرقام"، وطلقتين لذات العيار، وبعرضه على النيابة أصدرت قرار بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات وبعرضه على قاضي المعارضات بالمحكمة أصدر قراره المتقدم.

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