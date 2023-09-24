ميكالي: فخور بتدريب منتخب مصر الأولمبي وأسعى لتكرار تجربتي مع البرازيل

أعرب البرازيلي روجيريو ميكالي، المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي، عن اعتزازه بتولي القيادة الفنية للفراعنة، مؤكدا أنه يشعر كأنه في بيته.

وقال ميكالي خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»: "أشعر أنني في بيتي هنا، وفخور بتدريب منتخب مصر، وكنت أثق أننا نملك لاعبين قادرين على تحقيق شيء لمنتخب مصر".

وأضاف ميكالي: "لم يكن لدي علم بأن بعض المدربين اعتذروا عن عدم قيادة المنتخب الأولمبي، وأنا هنا لسبب وهدف مهم جدا وهو تحسين مستوى اللاعبين وتحقيق أهداف كبرى لمنتخب مصر

وشدد ميكالي: "أسعى لتكرار تجربتي مع المنتخب البرازيلي مع المنتخب الأولمبي المصري، والصعوبات موجودة دائما لكن لا يوجد شيء مستحيل ويمكننا تحقيق ميدالية أولمبية ".

وأردف: "لدي خبرات جيدة جدا في المراحل العمرية الصغيرة وحققت أشياء جيدة ودراستي الأكاديمية كانت تتركز على هذه المرحلة، وسعيد بوضع اسمي مع جوارديولا وأسعى لتحقيق أهداف كبيرة ".

واختتم: "ارتباط اسمي بالأعمار السنية الصغيرة أمر لا يغضبني، ولدينا لاعبين يمكنهم تمثيل قاعدة قوية للمنتخب الأول وهذا أحد الأهداف المهمة".