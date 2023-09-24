ميكالي : لست بعيدا عن تدريب منتخب مصر 2005

كشف البرازيلي روجيرو ميكالي، المدير الفني لمنتخب مصر الاولمبي، على وجود مناقشات من أجل تدريب منتخب مصر مواليد عام 2005



وأوضح ميكالي خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»،: "أوجه الشكر لمحمد بركات، أشكر اتحاد الكرة على ثقتهم في عملي، حدثت مناقشات بالفعل مع المسئولين من أجل تولي مهمة تدريب منتخب 2005.".



وأكمل: "محمد بركات اسم كبير، فخور بالعمل معه، وهو قادر على تسهيل كافة العقبات، وتحدثنا بالفعل عن تدريب منتخب 2005، ووصلنا لأمور قريبة ولكن الآن المحادثات متوقفة قليلًا، كنا منشغلين بخوض مباراتين وديتين أمام منتخب روسيا، قريبًا ستكون هناك إجابة نهائية بشأن منتخب 2005.".

وواصل: "أنا سعيد بهذه الفكرة وثقة اتحاد الكرة ولكن قلبي يطالبني بالانتظار والفهم والتفكير بشكل أكبر من أجل تقديم كل ما نملك للكرة المصرية.".

واتم: لست بعيدا عن تدريب منتخب 2005 بل قريب جدا، ولكن لم أوقع حتى الآن على اي شيء، ولذلك لا يمكن الحديث عن قراري، القرار في يد اتحاد الكرة وليس يدي.".