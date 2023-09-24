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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ميكالي : لست بعيدا عن تدريب منتخب مصر 2005

ميكالي
ميكالي

 كشف البرازيلي روجيرو ميكالي، المدير الفني لمنتخب مصر الاولمبي، على وجود مناقشات من أجل تدريب منتخب مصر مواليد عام 2005

وأوضح ميكالي خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»،: "أوجه الشكر لمحمد بركات، أشكر اتحاد الكرة على ثقتهم في عملي، حدثت مناقشات بالفعل مع المسئولين من أجل تولي مهمة تدريب منتخب 2005.".

وأكمل: "محمد بركات اسم كبير، فخور بالعمل معه، وهو قادر على تسهيل كافة العقبات، وتحدثنا بالفعل عن تدريب منتخب 2005، ووصلنا لأمور قريبة ولكن الآن المحادثات متوقفة قليلًا، كنا منشغلين بخوض مباراتين وديتين أمام منتخب روسيا، قريبًا ستكون هناك إجابة نهائية بشأن منتخب 2005.".

وواصل: "أنا سعيد بهذه الفكرة وثقة اتحاد الكرة ولكن قلبي يطالبني بالانتظار والفهم والتفكير بشكل أكبر من أجل تقديم كل ما نملك للكرة المصرية.".

واتم: لست بعيدا عن تدريب منتخب 2005 بل قريب جدا، ولكن لم أوقع حتى الآن على اي شيء، ولذلك لا يمكن الحديث عن قراري، القرار في يد اتحاد الكرة وليس يدي.".

ميكالي منتخب مصر مواليد عام 2005 منتخب مصر اتحاد الكرة

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