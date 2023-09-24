جوتيريش أعول على مصر لقيادة جهود إصلاح العمل متعدد الأطراف سياسيا واقتصاديا

استعرض أنطونيو جوتيريش سكرتير عام الأمم المتحدة، أهم انطباعاته علي المناقشات التي دارت خلال الشق رفيع المستوى للجمعية العامة والاجتماعات التى تم تنظيمها، وما عكسته من وجود توافق عام علي أهمية إصلاح منظومة العمل المتعدد الأطراف بشقيها السياسى والاقتصادى، وأنه يعول علي مصر فى ان تكون فى مقدمة الدول التى تدعم وتقود تلك الجهود.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمعه مع وزير الخارجية سامح شكرى، السبت، وذلك على هامش اعمال الشق رفيع المستوي للدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.



وصرح السفير أحمد أبو زيد، المُتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، بأن السكرتير العام استهل اللقاء بالترحيب بوزير الخارجية فى مقر المنظمة الدولية، مشيداً بالدور الريادى الذي تلعبه الدبلوماسية المصرية في مختلف المحافل الدولية متعددة الأطراف، وفى مقدمتها الأمم المتحدة.

ودار نقاش حول عدد من القضايا الهامة المرتبطة بإقليم الشرق الأوسط، والتطورات فى منطقة الساحل الإفريقى، حيث استعرض الوزير شكرى تقييم مصر للأوضاع في ليبيا والسودان وسوريا، وعملية السلام في الشرق الأوسط، باعتبارها موضوعات وقضايا مطروحة على الأجندة الأممية ومن المهم ان يتم تعزيز دور المنظمة الدولية وأجهزتها فى إيجاد حلول لأزمات المنطقة.

كما تطرقت المناقشات إلى موضوع التغير المناخى والتنمية المستدامة والدفع بعملية اصلاح منظومة العمل الدولي متعدد الأطراف.