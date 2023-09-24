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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بالكاجوال .. هيفاء وهبي تخطف الانظار بإطلالة جذابة

صدى البلد

شاركت الفنانة هيفاء وهبي جمهورها صورة جديدة عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وظهرت هيفاء وهبي بإطلالة كاجوال خطفت من سيارتها مرتدية ملابس رياضية ، مما حازت علي اعجاب متابعيها.

الجدير بالذكر أن آخر أعمال هيفاء وهبي كان فيلم "رمسيس باريس" الذي عرض في موسم عيد الفطر 2023 فيلم"رمسيس باريس" بطولة هيفاء وهبي، محمد سلام، محمد ثروت، حمدي المرغني، محمود حافظ،سميرةمقرونومصطفى خاطر، وأوس أوس، جومانا مراد، ومصطفى البنا، أحمد كشك وسامى مغاوري، وتأليف كريمحسنبشيروإخراج أحمد خالد موسي، وإنتاج ريمون رمسيس وأحمد خالد موسى.

 

وتدور أحداثه في إطار كوميدى، حول انتقال مجموعة من المصريين من رمسيس إلى باريس كما تضمنت الرحلةكثيرامنالأحداث والمفاجآت، وسط مواقف كوميدية تقوم على الموقف، وتصل الأحداث ذروتها عندما يقررون تشكيلعصابةلسرقةلوحة الموناليزا من متحف اللوفر، وهم متنكرون.

 

أجرأ صور الفنانة هيفاء وهبي آخر أعمال هيفاء وهبي آخر أعمال هيفاء إطلاقة هيفاء وهبي

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