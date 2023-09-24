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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بالضرب والصفع.. امرأة تعتدي على رجل بوحشية لسبب غريب في الهند

بالضرب والصفع.. هندية
بالضرب والصفع.. هندية تعتدي على جارها بقوة لسبب غريب

اندلع شجار عنيف بين رجل وامرأة في كمبوند نويدا السكني في الهند لسبب غريب. 

أظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، امرأة وهي تعتدي على الرجل بينما تمسك بياقة قميصه وتشد شعره وتصفعه على وجهه لأنه أزال ملصق كلبها المفقود.

تسأل المرأة الرجل: "هل جمعية أصحاب الشقق أكثر سلطة من المحكمة العليا؟"، وعلى الرغم من محاولات الرجل تهدئتها، إلا أنها استمرت في دفعه وشد شعره وصفعه في النهاية.

ردًا على الفيديو الذي انتشر بقوة على السوشيال ميديا، قالت شرطة نويدا على موقع X (تويتر سابقًا): "تم تسجيل قضية في مركز الشرطة في قطاع نويدا فيما يتعلق بالحادث".

وتم تداول الفيديو على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، مما أثار ردود فعل حادة من العديد من المستخدمين.

الهند شجار نويدا هندية

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