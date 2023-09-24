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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عامر حسين يفجر مفاجأة بشأن مشاركة الزمالك في كأس السوبر

الزمالك
الزمالك

أكد عامر حسين عضو رابطة الأندية أن الزمالك يشارك في بطولة كأس السوبر الجديد حال فوز الأهلي أو بيراميدز بكأس مصر.

وقال عامر حسين في تصريحات عبر برنامج :"كورة كل يوم": "بطل الدوري ووصيف الدوري وبطل كأس مصر وبطل الرابطة من يشاركوا في كأس الرابطة".

وتابع عامر حسين: "حال فوز الأهلي أو بيراميدز بكأس مصر سيشارك الزمالك في كأس السوبر".

نظام كأس السوبر المصري الجديد

أُعلن عن نظام جديد لبطولة كأس السوبر المصري والتي من المقرر أن تنطلق بشكلها الجديد من الموسم المقبل 2023-2024، وستقام في الإمارات لمدة 4 أو 5 سنوات، لكن لم يتم تحديد الموعد النهائي للمباراة حتى الآن.

وأعلن مجلس أبوظبي الرياضي، إبرام اتفاقية مع الشركة المتحدة للرياضة في مصر، تقضي باستضافة العاصمة الإماراتية لبطولة كأس السوبر المصري لأربعة مواسم متتالية، بداية من العام الجاري.

وكشف مجلس أبوظبي الرياضي عن تغيير في نظام البطولة، إذ تقرر مشاركة 4 أندية للمرة الأولى، على أن تحمل مسمى "كأس السوبر المصري للأبطال".

وسيشارك في بطولة كأس السوبر المصري بطل الدوري ووصيفه وبطل كأس الرابطة وبطل الكأس، وقد يتم اللجوء لمعايير أخرى في حال تحقيق الفريق ذاته أكثر من لقب ضمن البطولات المذكورة.

وسبق أن استضافت أبوظبي 6 نسخ من البطولة، خلال أعوام 2015 و2017 و2018 و2020 و2022 و2023.

كأس السوبر المصري الجديد بيراميدز الأهلى كأس مصر

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