مصر تطالب بتوسيع تمثيل إفريقيا في مجلس الأمن ووزير الخارجية السعودي يؤكد: أمن المنطقة يتطلب حلاً عادلاً وشاملاً للقضية الفلسطينية .. أبرز اهتمامات صحف الكويت

الإمارات: يجب إجراء مناقشات جادة لإصلاح مجلس الأمن

تونس: لن نقبل بتوطين المهاجرين غير الشرعيين في بلادنا

فيصل بن فرحان: حل الأزمة السورية سيسهم في استقرار المنطقة والعالم

زيلينسكي والبرهان يناقشان الجماعات المسلحة الممولة من روسيا

أوغندا تعلن اعتزامها التوسط بين الصومال ومنطقة أرض الصومال الانفصالية

زعيم كوريا الشمالية يبلغ رئيس الصين بأنه يأمل في تعزيز التعاون

السلطات الليبية تعلن حصيلة جديدة لضحايا كارثة درنة



سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الأحد، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.

وأبرزت "الأنباء" كلمة وزير الخارجية المصري سامح شكري أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث قال إنه "على الرغم من استمرار الممارسات الأحادية للأشقاء في إثيوبيا تحرص مصر على استمرار الانخراط بجدية في عمليات التفاوض الجارية".

وشدد على أنه "ما زلنا ننتظر أن يُقابل التفاعل المصري المخلص، بعزم وسعي صادق من إثيوبيا للتوصل لاتفاق يراعي مصالح مصر والسودان وإثيوبيا"، مؤكدا أنه "ليس هناك مجال للاعتقاد الخاطئ بإمكانية فرض الأمر الواقع عندما يتصل الأمر بحياة ما يزيد عن 100 مليون مصري"، قائلاً إن هناك حاجة "إلى توسيع تمثيل قارة إفريقيا في مجلس الأمن "تصحيحاً للظلم التاريخي الذي وقع عليها"، مؤكداً أهمية "تعزيز الأمن الجماعي من خلال العمل المشترك".

ونقلت "الأنباء" عن وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، قوله بالأمم المتحدة، إن أمن منطقة الشرق الأوسط يتطلب حلاً عادلاً وشاملاً للقضية الفلسطينية، مؤكدًا رفض وتنديد المملكة بجميع الإجراءات الأحادية التي تسهم بتقويض السلام في فلسطين، مؤكدًا أن السعودية "ترفض أي إجراءات أحادية تخالف القوانين الدولية وتقوض جهود السلام الإقليمية"، مشيرًا إلى أن بلاده أعادت العلاقات مع إيران على أسس المواثيق الأممية وحسن الجوار وتحقيق الأمن، لافتاً إلى أن الرياض تدعم الحلول السياسية لإنهاء أزمة اليمن ودرء التهديد على المملكة، وأن حل الأزمة السورية سيسهم في استقرار المنطقة والعالم

وذكرت "القبس" أن وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي في الإمارات، ريم الهاشمي، أكدت في كلمتها بالأمم المتحدة أن بلادها تجدد مطلبها لإيران بإنهاء احتلال الجزر الإماراتية الثلاث (طنب الكبرى والصغرى وأبو موسى)، فيما قالت إنه يجب إجراء مناقشات جادة لإصلاح مجلس الأمن.

وأبرزت "الجريدة" كلمة وزير الخارجية التونسي نبيل عمار أمام الجمعية العامة، والتي قال فيها إن بلاده ترفض أي شكل من أشكال توطين المهاجرين غير الشرعيين داعياً لمكافحة الهجرة غير النظامية، مطالبًا دول "العبور والمصدر والمقصد" بتحمل مسؤولياتها.

وأشارت "الراي" إلى أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أعلن أنه عقد اجتماعًا بدون تخطيط مسبق في مطار شانون بأيرلندا مع رئيس مجلس السيادة في السودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، مضيفاً أنهما ناقشا مسألة الجماعات المسلحة التي تمولها روسيا.

وقالت "الوطن" إن السلطات الليبية مساء السبت، حصيلة جديدة للفيضانات التي ضربت مدينة درنة مؤخرا جراء العاصفة دانيال، مؤكدة بأنها خلفت أكثر من 3800 قتيل. وقال محمد الجرح المتحدث باسم لجنة الإشراف على عمليات الإغاثة التي شكلتها الحكومة المكلفة من البرلمان الليبي، إن الفيضانات التي اجتاحت مدينة درنة أدت إلى ما لا يقل عن 3845 قتيلا، مشيرا إلى أن هذه الحصيلة تشمل فقط، الجثث المدفونة والمسجلة لدى وزارة الصحة، في حين أن الأرقام "مرشحة للارتفاع كل يوم".

دوليًا، قالت "الوطن" إن أوغندا أعلنت أنها ستتوسط بين الصومال ومنطقة أرض الصومال الانفصالية لتيسير إعادة الوحدة بينهما بعد انقسام دام أكثر من 3 عقود. وذكر بيان رئاسي أن الرئيس الأوغندي يوويري موسيفيني وافق على القيام بهذا الدور بعد زيارة مبعوث خاص من أرض الصومال، الجمعة.

وأشارت "القبس" إلى أن لزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون تعهد بتعزيز علاقات التعاون مع الصين في رسالة إلى الرئيس شي جين بينج، وذلك ردًا على التهاني التي أرسلها شي بمناسبة الذكرى السنوية لتأسيس كوريا الشمالية هذا الشهر، إذ أبدى الرئيس الصيني استعداده لتعزيز التواصل الاستراتيجي والتعاون على مستوى فرق العمل.