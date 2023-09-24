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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ميكالي: سعدت بعرض بيتيس لعمر معوض وأنصح إبراهيم عادل بالبقاء في بيراميدز

عمر سيد معوض
عمر سيد معوض

أعرب روجيريو ميكالي، المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي، عن سعادته بحصول عمر سيد معوض، ناشئ النادي الأهلي، على عرض خارجي من الدوري الإسباني.

وقال ميكالي خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»،: "المعلومة التي تلقيتها عن عمر سيد معوض أن هذا اللاعب يملك عرضًا خارجيًا، ونتابع أخبار اللاعبين المميزين صغار السن، لدينا قائمة بأسماء داخل وخارج مصر".

وأكمل ميكالي: "كنت سعيد جدا بأن يكون هناك عرض احتراف من ريال بيتيس للاعب في سن عمر سيد معوض، وإبراهيم عادل عليه البقاء في بيراميدز إذا لم يتلق عرضا جيدا للاحتراف ".

وأكد أنه لا يجب التفكير دائما في الاحتراف ولا يشترط أن يكون اللاعب المحترف أفضل من المحلي، واللاعب يجب عليه أحيانا التفكير في البقاء مع ناديه.

وزاد: "من الطبيعي أن يكون اللاعب في الدوري المحلي بنفس مستوى اللاعب المحترف، وأنا ضد الرأي القائل بأن اللاعب المحترف أفضل من المحلي.. لدينا لاعبين رائعين".

وشدد ميكالي على أن الأهلي فريق كبير في أفريقيا وكذلك نادي مثل الزمالك يملك لاعبين مميزين ونفس الأمر بيراميدز.

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