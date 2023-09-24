الأستاذ « محمد حسام » يخطف قلب السندريلا « نغم ناصر »



في أجواء من البهجة والسعادة، احتفل الأستاذ محمد حسام مدير العلاقات العامة بنادي القضاة والجميلة د .نغم ناصر بحفل خطوبتهم بمشاركة الأهل والأصدقاء



حضر حفل الخطوبة عدد من أقارب وأصدقاء وصديقات العروسين، وذلك فى جو أسرى مبهج وسعيد وسط فرحة سادت الحاضرين.

وندعو الله تعالى أن يديم بين العروسين الود والمحبة، وأن يبارك لهما ويبارك عليهما ويجمع بينهما في خير، ويرزقهما الذرية الصالحة التي تكون قرة عين لهما.



وجعل الله أيامهم سعادة وسلام وحب وأمان.



ويهنئ "صدى البلد" العروسين ويتمني لهما أن يرزقا بالذرية الصالحة.

