رسالة من زعيم كوريا الشمالية للرئيس الصيني وسط قلق غربي من تحركات كيم





بعث الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون برسالة ترحاب إلى الزعيم والرئيس الصيني شي جين بينج، أكد له فيها حرصه على توسع علاقات التعاون مع الصين وذلك بعد زيارة مطولة إلى روسيا، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية ونقلت عنها وسائل إعلام متفرقة.



رسالة من زعيم إلى زعيم



أرسل كيم الرسالة ردا على رسالة التهنئة التي أرسلها شي بمناسبة الذكرى السنوية لتأسيس كوريا الشمالية هذا الشهر، حيث أبدى الرئيس الصيني استعداده لتعزيز التواصل الاستراتيجي والتعاون على مستوى فرق العمل.

وقال كيم في الرسالة "أعتقد أن العلاقات التي تتسم بالود والتعاون بين جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية (كوريا الشمالية) والصين ستتطور بشكل مطرد بما يتوافق مع متطلبات العصر الجديد ورغبة الشعبين في المستقبل".

وقالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية إن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن ووزير خارجية كوريا الجنوبية بارك جين ووزيرة خارجية اليابان يوكو كاميكاوا، عبروا عن "قلق بالغ" إزاء النقاش الذي دار بين روسيا وكوريا الشمالية بشأن التعاون العسكري بينهما والذي شمل صفقات أسلحة محتملة.

وغادر كيم روسيا بعد زيارة أظهرت العلاقة الوثيقة التي باتت تجمعه ببوتين، وغذّت المخاوف الغربية من تعاون عسكري بين البلدين قد يعزز موقف موسكو خلال حربها في أوكرانيا.

وأعلنت وكالة الأنباء الكورية المركزية الرسمية أن كيم أعرب عن "شكره العميق للرئيس بوتين والقيادة الروسية" على "العناية الخاصة وكرم الضيافة".



وعكست الأيام الستة التي أمضاها كيم جونج أون في روسيا، التقارب بين البلدين.