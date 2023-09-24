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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لافروف يطير إلى كوريا الشمالية الشهر المقبل

صدى البلد

قال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف: إنه ربما يسافر إلي كوريا الشمالية الشهر المقبل.

وأكد لافروف خلال مؤتمر صحفي عقد أمس السبت، عقب كلمته في الجمعية العامة للأمم المتحدة، أنه من الممكن أن يسافر الشهر المقبل إلي بيون يانج لعقد اجتماعات مشتركة مع الجانب الكوري الشمالي، استكمالا للتوافق الهام الذي توصل إلي زعيما البلدين، خلال قمتهم الأخيرة. حسبما ذكرت وكالة "تاس" الروسية.

وأضاف، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين والزعيم الكوري الشمالي، كيم جونج أون ناقشا سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين. حسبما ذكرت وسائل إعلام روسية.

وهذا وقد أشار أيضا المتحدث باسم الكرملين، ديمتري باسكوف يوم ١٤ من الشهر الجاري، أن لافروف قد يطير إلي بيونج يانج الشهر المقبل.

وقد أجرى الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون زيارة تاريخية إلي روسيا، وسط تهديدات ومخاوف دولية من إبرام الجانبين صفقات أسلحة تدعم موسكو في حربها مع أوكرانيا. وخلال الزيارة، دعا كيم بوتين لزيارة روسية في وقت لاحق، وهو ما رحب به الرئيس الروسي.

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