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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

عضو حقوق البرلمان: أجهزة الدولة تقوم بجهود كبيرة لضمان نزاهة الانتخابات الرئاسية

مجلس النواب
مجلس النواب

ثمن النائب محمد سلطان، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، الجهود التي تبذلها مؤسسات الدولة والأجهزة المعنية، من أجل نزاهة الانتخابات الرئاسية المقبلة، وبما يدعم حياديتها لتي يقرها الدستور، مشيرًا إلى أننا أمام عرس ديمقراطي هو الأرفع، حيث يعبر فيه المصريون عن إرادتهم باختيار من يمثلهم على رأس هذه الدولة.

وقال "سلطان"، في تصريحات صحفية اليوم، إن تأكيد الحوار الوطنية على نزاهة الانتخابات الرئاسية، من خلال عدة مبادئ أعلن عنها مجلس الأمناء، تؤكد على أننا أمام مشهد ديمقراطي جديد في الدولة المصرية، يوفر كل الضمانات لجميع المرشحين في تلك الانتخابات لطرح رؤيتهم وبرامجهم للشعب المصري.

وأشاد عضو لجنة حقوق الإنسان، بتصريحات الهيئة الوطنية للانتخابات، والتي أكدت على حيادية ونزاهة الانتخابات الرئاسية المقبلة، مع تصديها بكل حسم لمن يحاول التشكيك في نزاهة العملية الانتخابية، مشيرًا إلى أن الإشراف القضائي على انتخابات رئاسة الجمهورية، يضمن نزاهتها.

وحث النائب محمد سلطان، الشعب المصري على المشاركة بقوة في الانتخابات الرئاسية المقبل، من أجل كتابة مرحلة جديدة من البناء والتنمية التي تشمل جميع ربوع مصرنا الحبيبة.

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