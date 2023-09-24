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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

هشام آمنة: تنفيذ 7 دورات يستفيد منها 190 متدربا من جميع المحافظات

الدورات التدريبية
الدورات التدريبية بمركز سقارة

واصلت وزارة التنمية المحلية عبر ذراعها التدريبي في مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة بالتعاون مع باقي الشركاء المحليين والدوليين لتنفيذ الخطة التدريبية للعام المالي الحالي تنفيذاً لاستراتيجية مصر 2030، وبما يعمل على دعم وتمكين الشباب باعتبارهم الركيزة الأساسية في تحقيق خطة الدولة بأسلوب علمي لتطوير الإدارة المحلية.

 

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجهات القيادة السياسية والدولة  لبناء الإنسان المصري وتأهيل ورفع كفاءة العاملين بالمحليات في جميع المحافظات علي أحدث النظم والمواد التدريبية في مجالات عملهم.

 

وأعلن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، عن انطلاق الأسبوع التدريبي السابع للخطة التدريبية للمحليات 2023/2024 والذي يبدأ اليوم الأحد الموافق 24/9/2023 ، ويشهد تنظيم دورتين جديدتين تنفذان لأول مرة وهما دورة تصميم وإدارة وصيانة الشبكات بالتعاون مع وزارة الاتصالات والـ NTI، ودورة تسويق القرارات والخدمات والمشروعات الحكومية وتسويق الذات مؤسسيا وفردياً ويستفيد منها 53 متدرباً.

 

وأكد اللواء هشام آمنة أهمية دورة تسويق القرارات والخدمات والمشروعات الحكومية وتسويق الذات مؤسسيا وفردياً التى ينفذها مركز سقارة في أسبوعه السابع حيث تقدم الحكومة المصرية من خلال المؤسسات الحكومية والوزارات والمنظمات التابعة لها، العديد من الخدمات والمشاريع التي تفيد المواطنين، مما يتطلب القدرة على تسويقها بشكل ناجح لتعريف المواطنين بفائدتها وكيفية الحصول عليها وأهدافها، موضحاً أن الدورة تهدف إلى تمكين المتدربين من معرفة أساسيات التسويق الناجح للمشاريع والخدمات الحكومية بما يتوازى مع أهمية كل مشروع، وبما يتناسب مع مفرداته وخصائصه وحجمه، وتبسيط مفاهيم الحملات التسويقية من الناحية النظرية، وتمكينهم من تنفيذ أكبر وأعقد الحملات بطريقة احترافية تتناسب مع تطلعات الإدارة المحلية لتنفيذ الحملات وإدارتها والإشراف عليها بطريقة مثالية للترويج للخدمات المحلية المقدمة للمواطنين.

هشام امنة دورات تدريبية المحافظات وزارة التنمية المحلية التنمية المحلية

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