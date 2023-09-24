الخشت : جامعة القاهرة الدولية لن تكون فرعا لجامعة أجنبية في مصر

أكد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة أن جامعة القاهرة الدولية لا تهدف أن تكون فرعًا أجنبيا لجامعة خارجية في مصر، حتى لا تكون لها السيادة والنسبة الأكبر، وتسير بفكرة البرامج الدولية المشتركة مع الجامعات الأجنبية والبرامج المعتمدة دوليا، وتمثل خطوة كبيرة للدخول في عصر جديد وفق مفهوم تخريج طالب دولي، فالبرامج التي تدرس بها برامج دراسية دولية ومحتواها معتمد دوليا،

جاء ذلك خلال رئاسته الاجتماع التنفيذي للانتهاء من التجهيزات الأكاديمية لجامعة القاهرة الدولية.





وأوضح أن الجامعة الدولية أحد حلقات الرؤية التجديدية للجامعة التي تقوم على مفهوم سد الفجوة المعرفية وتخريج طلاب دوليين يتمتعون بنفس مستوى طلاب الجامعات العالمية المتقدمة، والشهادات الحاصلين عليها شهادات دولية يمكنهم العمل بها في أي مكان بالعالم وتعطيهم فرصًا أكبر في التوظيف على المستوى الوطني والإقليمي والعالمي. وهي أول جامعة دولية لجامعة حكومية في مصر يرجع العائد منها للجامعة وللدولة المصرية وبالتالي فهو مختلف عن أفرع الجامعات الأجنبية. ويوجد بها منح مجانية جزئية وكاملة.