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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

جوارديولا يكشف رد فعل رودري بعد الطرد الأول في مسيرته

رودري
رودري

ةكشف بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، عن رد فعل الإسباني رودري، بعد الطرد أمام نوتنجهام فورست، أمس السبت، ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة الدوري الإنجليزي.

وتلقى رودري البطاقة الحمراء الأولى في مسيرته بعد اعتدائه على أحد لاعبي نوتنجهام مع بداية الشوط الثاني.

وقال جوارديولا في تصريحات أبرزها موقع  مانشستر سيتي الرسمي: "هو فعلها وقام بالاعتذار".

وأضاف: "رودري عليه السيطرة على مشاعره، يمكنني الحصول على بطاقة صفراء، ولكن رودري لا يمكن أن يحصل على بطاقة حمراء".

وواصل: "أنا لا ألعب، اللاعبون في الملعب عليهم السيطرة على مشاعرهم".

وفاز مانشستر سيتي على نوتنجهام فورست بهدفين دون رد.

جوارديولا رودري مانشستر سيتي نوتنجهام الدوري الإنجليزي

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