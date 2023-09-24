جوارديولا يكشف رد فعل رودري بعد الطرد الأول في مسيرته

ةكشف بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، عن رد فعل الإسباني رودري، بعد الطرد أمام نوتنجهام فورست، أمس السبت، ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة الدوري الإنجليزي.

وتلقى رودري البطاقة الحمراء الأولى في مسيرته بعد اعتدائه على أحد لاعبي نوتنجهام مع بداية الشوط الثاني.

وقال جوارديولا في تصريحات أبرزها موقع مانشستر سيتي الرسمي: "هو فعلها وقام بالاعتذار".

وأضاف: "رودري عليه السيطرة على مشاعره، يمكنني الحصول على بطاقة صفراء، ولكن رودري لا يمكن أن يحصل على بطاقة حمراء".

وواصل: "أنا لا ألعب، اللاعبون في الملعب عليهم السيطرة على مشاعرهم".

وفاز مانشستر سيتي على نوتنجهام فورست بهدفين دون رد.