السبب مجهول.. العثور على عائلة مكونة من 5 أفراد ميتة بكوريا الجنوبية

عثر على عائلة مكونة من خمسة أفراد ميتة في ثلاثة مواقع مختلفة في سيول وما حولها، وتجري الشرطة تحقيقات في ملابسات وفاتهم، حسبما ذكرت الشرطة الكورية الجنوبية أمس السبت.

وقال مسؤولون، إن الشرطة تلقت بلاغًا في الساعة 7:29 صباحًا عن امرأة تبلغ من العمر 40 عامًا قفزت من مبنى سكني في سونجبا شرق سيول. حسبما ذكرت وكالة أنباء “يونهاب”.

وتم نقلها إلى المستشفى لكن تم إعلان وفاتها فيما بعد.

وبينما كانت الشرطة تتحقق من مكان وجود المرأة في الفترة التي سبقت وفاتها، عثرت على زوجها ووالدتها وأخت زوجها ميتين في منزل في نفس المنطقة. ثم عثرت الشرطة على ابنة الزوجين المراهقة ميتة في فندق في جيمبو، غرب سيول.

وقالت الشرطة الكورية الجنوبية، إنه تم العثور على مذكرة في أحد المشاهد تشير إلى وجود صراع على المال.

وأضافت الشرطة أنها تعتقد أن أربعة منهم، باستثناء الابنة، انتحروا، وسيتم إجراء تشريح جثتها لمعرفة السبب الدقيق للوفاة.

وقالت الشرطة إنها تبحث في الظروف التي أدت على ما يبدو إلى هذه القضية.