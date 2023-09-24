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برلمان

برلماني: الأوقاف تسير على خطى الرئيس في توسيع نطاق الحماية الاجتماعية

المهندس حسن المير
المهندس حسن المير عضو مجلس النواب

أشاد المهندس حسن المير عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة التضامن الاجتماعى والاسرة بمجلس النواب بحرص وزارة الأوقاف على تحسين أحوال العاملين بها علميًّا وماديًّا وفي ضوء جهود الدولة المصرية للتوسع في برامج الحماية الاجتماعية وبمناسبة بدء العام الدراسي الجديد وما بذله العاملون بالأوقاف في الأنشطة الصيفية الدعوية والتثقيفية والقوافل والأسابيع الدعوية.

 ووصف " المير "فى بيان له أصدره اليوم قرار وزارة الأوقاف بصرف مبلغ وقدره 800 جنيه لكل من أدى دوره بكفاءة في هذه الأنشطة من العاملين بالديوان العام ومديريات الأوقاف الإقليمية وفق الضوابط التي سيتم إرسالها للمديريات معتمدة من الوكيل الدائم بالوزارة بمثابة دليل قاطع على تشجيع الوزارة لجميع العاملين بها على الاستمرار فى أداء رسالتهم السامية بكل مهنية واحترافية

 

أكد  أن هذا النهج الرائع من وزارة الأوقاف يؤكد انها تسير على خطى ونهج الرئيس عبد الفتاح السيسى فى توسيع نطاق الحماية الاجتماعية وتوفير الموارد المالية قدر المستطاع للطبقات الكادحة لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهلهم.

ووجه المهندس حسن المير تحية قلبية للعالم الكبير والمستنير الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف على أسلوبه وسياساته الناجحة فى إدارة كل ما يتعلق من ملفات وقضايا داخل وزارة الأوقاف لعدة أسباب فى مقدمتها تحقيق نجاحات مبهرة فى تنفيذ تكليفات الرئيس السيسى فى تطوير الاداء داخل الوزارة وادارتها باسلوب علمى واقتصادى رفيع المستوى ونجاح الوزارة فى تحقيق نجاحات ملموسة فى ملف تجديد الخطاب الدينى وتحويل المساجد المصرية لمراكز ثقافية وتعليمية رفيعة المستوى.

وقال المهندس حسن المير إن الدكتور محمد مختار جمعة هو أول وزير فى تاريخ وزارة الأوقاف يحقق نجاحات كبيرة فى كل ما يتعلق من ملفات خاصة بتعظيم الموارد المالية لوزارة الأوقاف وعدم اعتمادها على الموارد المالية الخاصة بالموازنة العامة للدولة مؤكداً أن أكبر دليل على ذلك حسن ادارة مال الوقف ومضاعفة ايرادات وموارد هيئة الأوقاف المصرية عشرات المرات بعد سد منابع الفساد المالى والادارى داخل الهيئة وفى جميع المؤسسات والهيئات والشركات التابعة لوزارة الأوقاف.

وقال المهندس حسن المير إن الأدوار المتعددة لوزارة الأوقاف فى ملف توسيع نطاق الحماية الاجتماعية أصبح لا غنى عنه بعد مساهمتها الإيجابية فى مختلف المبادرات الرئاسية التى يطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى فى مختلف المجالات موجهاً التحية والتقدير للدكتور محمد مختار جمعة على النجاحات الكبيرة وغير المسبوقة التى حققتها الوزارة فى ملفى صكوك الأضاحى والإطعام والتى استفاد منها الملايين من المصريين داخل الأسر الأولى بالرعاية.

وزارة الأوقاف برامج الحماية الاجتماعية العام الدراسي الجديد القوافل الرئيس عبد الفتاح السيسي

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