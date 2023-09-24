اعتراف غريب.. رئيس هواوي: أنا من عشاق آبل وiPhone

كشف رين تشنغفي، مؤسس ورئيس شركة هواوي الصينية، أنه معجب بشركة آبل Apple، وذلك في مفاجأة للكثيرين، خاصة وأن هواوي تعتبر المنافس الرئيسي لشركة آبل في سوق الهواتف الذكية.

وقال رين، البالغ من العمر 78 عامًا، في مقابلة مع صحيفة South China Morning Post، إن هواوي تتعلم من آبل وتسعى لتقليل الفجوة بينها وبين منافستها الأمريكية.

وأضاف: "أنا سعيد جدًا بوجود معلم يمنحنا الفرصة للتعلم والمقارنة. بهذا المعنى، لن يكون من المبالغة أن أسمي نفسي من المعجبين بشركة آبل."

وتأتي تصريحات رين في وقت تواجه فيه هواوي تحديات كبيرة، بعد أن وضعتها الولايات المتحدة على قائمة الشركات السوداء في عام 2019، مما أدى إلى تراجع مبيعاتها بشكل كبير.

وعلى الرغم من التحديات، تمكنت هواوي مؤخرًا من إطلاق هاتف Mate 60 الجديد، والذي يعمل بمعالج HiSilicon Brin 9000S من تصميمها الخاص.

وقال رين إنه ضد "العداء للأجانب"، وإن شركته تسعى للتنافس مع آبل بشرف.

وتعد تصريحات رين بمثابة تغيير كبير في موقف هواوي من آبل، حيث كان رين قد انتقد الشركة الأمريكية في السابق واتهمها بممارسة حرب تجارية ضد هواوي.