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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بكاميرا 200 ميجابكسل.. موبايل S24 Ultra الجديد من سامسونج يقهر iPhone 15

بكاميرا 200 ميجابكسل..موبايل
بكاميرا 200 ميجابكسل..موبايل S24 Ultra الجديد من سامسونج يقه

سامسونج قدمت حساسًا بتقنية البريسكوب بزووم بصري 10x لثلاث سنوات متتالية، بدءًا من جالاكسي S21 الترا، لكن يبدو أن ذلك سينتهي العام المقبل، حيث أبلغ المسرب المعروف Ice Universe عن أن جالاكسي S24 الترا ستقدم فقط حساسات تليفوتوغرافية بزووم 3x و 5x.

ووفقًا للمسرب وموقع جي إس إم آرينا التقني، سيأتي جالاكسي S24 الترا بحساس تليفوتوغرافي بدقة 10 ميجابكسل وبزووم 3x، بالإضافة إلى حساس جديد بدقة 50 ميجابكسل وبحجم 1/2.52 بوصة وبكبسولة بكسل بقياس 0.7 ميكرومتر وبزووم بصري 5x، وعلى الرغم من نطاق الزووم الأقل، من المتوقع أن يوفر الوحدة التليفوتوغرافية الجديدة بدقة 50 ميجابكسل تحسينًا كبيرًا في جودة الصورة.

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كانت قد ترددت معلومات سابقة تفيد بأن جالاكسي S24 الترا ستقدم حساس رئيسي جديد بدقة 200 ميجابكسل من نوع ISOCELL HP2SX بحجم 1/1.3 بوصة وبإمكانية الدمج البكسلي الأصلي بنسبة 4 في 1 و 16 في 1، بالإضافة إلى تركيز تلقائي فائق السرعة بتقنية Super Quad Phase Detection. 

ومن المتوقع أيضًا أن تحتفظ الكاميرا بنفس الدقة العريضة بدقة 12 ميجابكسل وكاميرا السيلفي.

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