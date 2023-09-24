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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أرخص من سامسونج.. تكنو تكشف عن هاتف بتصميم صدفي ومظهر فريد

تكنو Phantom V Flip
تكنو Phantom V Flip

كشفت شركة تكنو Tecno الصينية، عن هاتفها الذكي الجديد Phantom V Flip، وهو أول هاتف ذكي قابل للطي من إنتاج الشركة، والذي يتميز بتصميم صدفي ومظهر فريد لشاشة الغلاف، ويأتي كمنافس لهاتف سامسونج Galaxy Z Flip 5 بسعر أرخص.

سعر ومواصفات تكنو Phantom V Flip

يشبه تصميم هاتف تكنو Phantom V Flip تصميم الهاتف الصدفي التقليدي القابل للطي، مع شاشة OLED قابلة للطي من الحافة إلى الحافة من الداخل، وتصميم رائع من الخارج بمفصلة معدنية أنيقة، وشاشة غطاء صغيرة للإشعارات والأدوات.

 

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ويتميز هاتف تكنو Phantom V Flip، بتصميم قابل للطي يتميز بشاشة خارجية دائرية الشكل تحيطها حلقة تضم كاميرتين وفلاش ليد، من نوع AMOLED، يبلغ قياسها 1.32 بوصة، وبدقة 466 × 466 بكسل، تأتي مع بعض الميزات لعرض التطبيقات المصغرة والإشعارات إلى جانب التقاط صور سيلفي باستخدام الكاميرا الخلفية مما يلغي الحاجة إلى فتح الهاتف عند الضرورة.

 تكنو Phantom V Flip

ويحتوي هاتف تكنو Phantom V Flip على شاشة داخلية مرنة قابلة للطي من نوع LTPO OLED  بقياس 6.9 بوصة، ولوحة متميزة ذات معدل تحديث ديناميكي 120 هرتز في الثانية، ومعدل أخذ عينات تعمل باللمس 360 هرتز ودعم تقنية HDR10.

ويتم تشغيل هاتف تكنو Phantom V Flip، بواسطة معالج ميدياتك من نوع Dimensity 8050، المطور بدقة تصنيع 6 نانومتر، ومقترنا بمعالج رسوميات من نوع Mali-G77 MC9.

 تكنو Phantom V Flip

ويأتي هاتف تكنو Phantom V Flip، مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 أو 512 جيجابايت من نوع UFS 3.1.

ويتمتع هاتف تكنو Phantom V Flip، بكاميرا خلفية مزدوجة بدقة 64 + 13 ميجابكسل، ويحتوي على كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل مثبتة في الشاشة الداخلية.

 تكنو Phantom V Flip

ويحزم هاتف تكنو Phantom V Flip، بطارية بقوة 4000 مللي أمبير، تدعم تقنية الشحن السلكي السريع بقدرة 45 وات، والذي يمكنه شحن البطارية من 0 إلى 50% في غصون 15 دقيقة فقط.

ويعمل هاتف تكنو Phantom V Flip، مع واجهة المستخدم HIOS 13.5، المستندة على نظام التشغيل أندرويد 13.

ويتوفر هاتف تكنو Phantom V Flip، مقابل سعر 600 دولارٍ أمريكي (أي ما يعادل 18 ألف و 400 جنيه مصري)، وهو متاح باللونين الأسود والأرجواني.

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