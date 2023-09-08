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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بتصميم يشبه iPhone.. موبايل جديد من تكنو بكاميرا 50 ميجابكسل

هاتف Spark 10 Pro
هاتف Spark 10 Pro Moon Explorer Edition

أطلقت شركة تكنو Tecno، هاتفها المميز Spark 10 Pro، في الهند في وقت سابق من شهر مارس الماضي، والذي يتميز بإمكانيات قوية ضمن فئة الهواتف المتوسطة.

وبحسب ما ذكره موقع "gizmochina"، أعلنت العلامة التجارية الصينية تكنو، عن إصدار جديد من هاتف Spark 10 Pro، والذي يتميز بتصميم جديد بنفس المواصفات الأساسية، تطلق عليه اسم Spark 10 Pro Moon Explorer Edition، احتفالا بمهمة القمر Chandrayan-3 الناجحة في الهند.

 

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مواصفات تكنو Spark 10 Pro Moon Explorer Edition

يشبه إصدار تكنو Spark 10 Pro Moon Explorer الطراز المسمي Magic Skin Edition الذي تم الإعلان عنه في شهر مايو الماضي، ويحتوي الهاتف الذكي على لوحة خلفية مزدوجة اللون، الجزء العلوي باللون الأبيض بينما بقية اللوحة باللون الأسود.

وكما أن وحدة الكاميرا المربعة التي تشبه هاتف آيفون، كما يتميز الهاتف الذكي بتصميم ثلاثي المصفوفة مع ظهر زجاجي ولمسة نهائية رملية لامعة مما يمنحه مظهرا أنيقا وعصريا، ويحتوي الجزء الأسود من اللوحة الخلفية على خطوط قطرية، ويتميز الجهاز بتصميم على شكل يشبه الصندوق مع ماسح ضوئي لبصمات الأصابع مثبت على الجانب.

ويتوفر هاتف تكنو الجديد Spark 10 Pro Moon Explorer Edition في الهند مقابل سعر  11999 روبية (أي ما يعادل 4460 جنيه مصري)، ومن المقرر طرحه للبيع اعتبارا من 15 سبتمبر.

أما بالنسبة لمواصفاته، يمتاز هاتف تكنو Spark 10 Pro Moon Explorer Edition، بشاشة كبيرة بحجم 6.1 بوصة من نوع IPS LCD، وبجودة عرض FHD +، وبدقة 1080 x 2460 بكسل، ومعدل تحديث يبلغ 90 هرتز في الثانية مما يضمن مرئيات سلسة.

وجاء هاتف تكنو Spark 10 Pro Moon Explorer Edition، مع كاميرا خلفية مزدوجة الرئيسية منها تأتي بدقة 50 ميجابكسل، مقترنة بعدسة تعمل بالذكاء الاصطناعي للتصوير بتفاصيل فائقة الوضوح، إلى جانب كاميرا سيلفي تبلغ دقتها 32 ميجابكسل.

يعمل هاتف تكنو Spark 10 Pro Moon Explorer Edition، بواسطة معالج ميدياتك الرائد Helio G88، والذي يوفر دعما لشبكات الجيل الخامس 5G، ويقترن بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت، والتي يمكن توسيعها بسعة 8 جيجابايت إضافية من ذاكرة الوصول العشوائي الافتراضية، بالإضافة إلى سعة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت.

ويحتوي هاتف Spark 10 Pro Moon Explorer Edition، على بطارية بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن الفائق السرعة بقدرة 18 وات.

هاتف Spark 10 Pro Moon Explorer Edition
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