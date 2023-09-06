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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بشاشة دائرية.. تكنو تطور هاتفا قابلا للطي باستايل Razr وZ Flip

هاتف تكنو Phantom
هاتف تكنو Phantom V Flip

قدمت شركة تكنو Tecno، أول هاتف ذكي قابل للطي من إنتاجها، بتصميم أفقي تحت اسم Phantom V Fold، والآن تعتزم الشركة الصينية إطلاق هاتف قابل للطي آخر ولكن بتصميم صدفي مشابه لتصميم موتورولا Razr وسامسونج Z Flip.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، كشفت صور مسربة جديدة عن هاتف تكنو القابل للطي بتصميم صدفي الشكل والذي سينطلق تحت اسم Phantom V Flip، والذي يتميز بكاميرا خلفية استثنائية دائرية على شكل حرف O.

Phantom V Flip

 

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مواصفات هاتف تكنو Phantom V Flip


وأوضحت الصورة المسربة، أن هاتف تكنو الذكي القابل للطي الجديد، سيحتوي على شاشة عرض دائرية الشكل، محاطة بكاميرتين وفلاش LED.

Phantom V Flip

وتحاول تكنو إبراز جهازها القابل للطي وسط العديد من الأجهزة المنافسة في هذا القطاع بالسوق، ويختلف تصميم الخلفية غير العادي لهاتف Phantom V Flip، عن منافسيه موتورولا Razr 40 Ultra، وسامسونج Galaxy Z Flip 5، حيث يتميز الأول بشاشة كبيرة بقياس 3.6 بوصة على ظهر الهاتف مخصصة لعرض الإشعارات وتشغيل بعض التطبيقات، مدمج بها كاميرا مزدوجة يمكن استخدامها كـ كاميرا سيلفي، ويحتوي هاتف سامسونج أيضا على شاشة مماثلة.

Phantom V Flip

وتكشف الصور أيضًا عن زر طاقة مسطح يمكن استخدامه بمثابة ماسح ضوئي لبصمات الأصابع بدلا من وجود المستشعر أسفل اللوحة القابلة للطي، وتوجد كاميرا سيلفي واحدة خلف ثقب وسط الشاشة، وسيحتوي الجزء السفلي من الهاتف على منفذ USB-C.

Phantom V Flip

سعر ومواصفات هاتف تكنو Phantom V Fold


وكانت شركة تكنو قد أعلنت عن أول هاتف قابل للطي من إنتاجها تحت عنوان Phantom V Fold، في شهر مارس الماضي، والذي يأتي كمنافس لأجهزة سامسونج Galaxy Z Fold5.

يتميز هاتف Phantom V Fold، بشاشة خارجية عريضة من نوع LTPO AMOLED، بقياس 6.42 بوصة، وبدقة 1080 × 2550 بكسل، تدعم معدل تحديث 120 هرتز في الثانية، وشاشة داخلية كبيرة قابلة للطي بقياس 7.85 بوصة، وبدقة 2000 × 2296 بكسل، من نوع LTPO AMOLED، تدعم معدل تحديث 120 هرتز في الثانية.

ويتمتع هاتف تكنو Phantom V Fold، بكاميرا خلفية ثلاثية، الرئيسية بدقة 50 ميجابكسل، وكاميرا تكبير بدقة 50 ​​ميجابكسل، وكاميرا فائقة الدقة بدقة 13 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل، على الشاشة الخارجية، وأخرى بدقة 16 ميجابكسل على الشاشة الداخلية.

ويتم تشغيل هاتف تكنو Phantom V Fold، بواسطة معالج ميدياتك الرائد Dimensity 9000+، المطور بدقة تصنيع 4 نانومتر، ويحتوي الهاتف على بطارية بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السلكي السريع بقدرة 45 وات، ويتوفر مقابل سعر يبدأ من 1099 دولار أمريكي (أي ما يعادل 33 و600 جنيه مصري).

هاتف تكنو Phantom V Fold
تكنو هاتف قابل للطى Phantom V Fold Phantom V Flip تكنو Phantom V Flip TECNO

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