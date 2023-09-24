النائب علاء قريطم: ثقة المصريين بمؤسسات الدولة سر نجاح مشروع صكوك الإطعام

اعتبر النائب علاء حمدى قريطم، عضو مجلس النواب، النجاحات الكبيرة التى حققها مشروع صكوك الإطعام الانسانى والاجتماعى المهم الذى أطلقته وزارة الأوقاف، بمثابة دليل قاطع على الثقة الكبيرة من المصريين فى مؤسسات الدولة، مؤكداً أن هذا المشروع رسخ مبدأ التكافل المجتمعى وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية فى أروع صوره.

ووجه "قريطم"، فى بيان له أصدره اليوم، الأحد، تحية قلبية للرئيس عبد الفتاح السيسى على تكليفاته المستمرة للحكومة بتقديم جميع أنواع الدعم والمساندة للطبقات الكادحة، مشيداً بالرؤية الثاقبة للعالم الكبير الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، فى الاهتمام وتحقيق نجاحات مبهرة فى مثل هذه الملفات المهمة.

وأكد النائب علاء حمدى قريطم أن أكبر دليل على نجاح مشروع صكوك الإطعام تجاوز هذا المشروع لـ 37 مليون ونصف بزيادة أكثر من 7500 صك عن العام الماضى.

وأشاد بمنظومة وزارة الأوقاف بوصول هذا المشروع للأسر الأولى بالرعاية فى مختلف المحافظات بصفة عامة وفى المحافظات الحدودية والمناطق النائية بصفة خاصة.

ووجه النائب علاء حمدى قريطم تحية إجلال واحترام لكل المصريين الشرفاء من القادرين على دعم ومساندتهم الكبيرة لهذا المشروع لتخفيف الأعباء المعيشية عن أهالينا من البسطاء والفقراء من هذا الشعب العظيم.

كما أشاد بالجهود الكبيرة والجبارة من قيادات وزارة الأوقاف ومديرى المديريات والإدارات التابعة لوزارة الأوقاف على مستوى الجمهورية، وأيضاً الأئمة والدعاة والواعظات فى دعمهم لهذا المشروع الذى لقى تأييداً كبيراً من المصريين بمختلف انتماءاتهم واتجاهاتهم السياسية والدينية والعقائدية والشعبية والحزبية.

ووجه النائب علاء حمدى قريطم رسالة حب وتقدير للقائمين بتوزيع لحوم صكوك الإطعام على أسلوبهم الإنساني رفيع المستوى، والذى لقى فرحة كبيرة فى قلوب الأسر الأولى للرعاية، معتبراً هذا المشروع بمثابة أنموذج فى قمة الروعة لتقديم الدعم لكل من يستحقونه بكل كرامة وكبرياء.