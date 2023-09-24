عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

النائب علاء قريطم: ثقة المصريين بمؤسسات الدولة سر نجاح مشروع صكوك الإطعام

النائب علاء حمدى
النائب علاء حمدى قريطم عضو مجلس النواب

اعتبر النائب علاء حمدى قريطم، عضو مجلس النواب، النجاحات الكبيرة التى حققها مشروع صكوك الإطعام الانسانى والاجتماعى المهم الذى أطلقته وزارة الأوقاف، بمثابة دليل قاطع على الثقة الكبيرة من المصريين فى مؤسسات الدولة، مؤكداً أن هذا المشروع رسخ مبدأ التكافل المجتمعى وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية فى أروع صوره.

ووجه "قريطم"، فى بيان له أصدره اليوم، الأحد، تحية قلبية للرئيس عبد الفتاح السيسى على تكليفاته المستمرة للحكومة بتقديم جميع أنواع الدعم والمساندة للطبقات الكادحة، مشيداً بالرؤية الثاقبة للعالم الكبير الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، فى الاهتمام وتحقيق نجاحات مبهرة فى مثل هذه الملفات المهمة.

وأكد النائب علاء حمدى قريطم أن أكبر دليل على نجاح مشروع صكوك الإطعام تجاوز هذا المشروع  لـ 37 مليون ونصف بزيادة أكثر من 7500 صك عن العام الماضى.

وأشاد بمنظومة وزارة الأوقاف بوصول هذا المشروع للأسر الأولى بالرعاية فى مختلف المحافظات بصفة عامة وفى المحافظات الحدودية والمناطق النائية بصفة خاصة.

ووجه النائب علاء حمدى قريطم تحية إجلال واحترام لكل المصريين الشرفاء من القادرين على دعم ومساندتهم الكبيرة لهذا المشروع لتخفيف الأعباء المعيشية عن أهالينا من البسطاء والفقراء من هذا الشعب العظيم.

كما أشاد بالجهود الكبيرة والجبارة من قيادات وزارة الأوقاف ومديرى المديريات والإدارات التابعة لوزارة الأوقاف على مستوى الجمهورية، وأيضاً الأئمة والدعاة والواعظات فى دعمهم لهذا المشروع الذى لقى تأييداً كبيراً من المصريين بمختلف انتماءاتهم واتجاهاتهم السياسية والدينية والعقائدية والشعبية والحزبية.

ووجه النائب علاء حمدى قريطم رسالة حب وتقدير للقائمين بتوزيع لحوم صكوك الإطعام على أسلوبهم الإنساني رفيع المستوى، والذى لقى فرحة كبيرة فى قلوب الأسر الأولى للرعاية، معتبراً هذا المشروع بمثابة أنموذج فى قمة الروعة لتقديم الدعم لكل من يستحقونه بكل كرامة وكبرياء.

وزارة الأوقاف التكافل المجتمعي الحماية الاجتماعية مشروع صكوك الإطعام وزير الاوقاف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وداعًا 1900 جنيه رسميًا|مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن

عٓرض بـ 2 مليار جنيه يثير أزمة داخل الزمالك| مفاجأة هريدي.. البناني ينفي.. والسمري يكشف الحقائق

عقب قرار الحكومة بحظر التصدير| مفاجأة بشأن أسعار البصل والطماطم.. أخيرا ضبط السوق

مدرب كبير.. شوبير يعلن أول الراحلين عن الدوري المصري

قرار عاجل ضد البلوجر هدير عاطف وشركائها

9 درجات على القاهرة.. الأرصاد تكشف مفاجأة بشأن طقس الساعات المقبلة

ذهبت لتشتري حلوي.. صاحب الـ 58 عاما يعتدي على صغيرة بحدائق القبة

اتخضيت من كلامه.. شوبير يوجه رسالة نارية لـ ميدو بسبب الأهلي

ترشيحاتنا

نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس عبر هذا الرابط

خبيرة صينية: قمة شي والأسد فرصة لتعزيز الاستقرار في المنطقة|خاص

تعرضت للخيانة وبكلم أبويا المتوفي.. أبرز تصريحات لقاء الخميسي في In Deep

وزير الدفاع يلتقى رئيس اللجنة العسكرية لحلف شمال الأطلنطى

تحول خطير .. صفعة لقاء سويدان لـ ميدو عادل تصل النيابة

العالم الهولندي يتوقع زلزالا مدمرا خلال الساعات القادمة.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بشكل مختلف.. هنا شيحة تثير ضجة بظهورها الأخير| شاهد

شاهد.. طبيبة بيطرية تنشر شكل لحم الحمير بعد السلق

جمبسوت لافت.. بشرى تستعرض جمالها بجلسة تصوير جديدة| شاهد

أغرب هدف في تاريخ رونالدو.. لم يشاهده أحد والجميع يبحث عنه

فيديو

العالم الهولندي يتوقع زلزالا مدمرا خلال الساعات القادمة.. تفاصيل

موعد صرف الزيادة الجديدة.. هام لأصحاب المعاشات

اتخاصمنا 4 شهور.. سر صادم لخلاف مروة صبرى وشقيقتها الفنانة عبير

دموع الأب.. مروة صبري: ياسمين صبري ووالدها متخانقين مع بعض.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

هند عصام

هند عصام تكتب: الحضارة الغارقة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: التردد مقبرة القرارات

هند عصام

هند عصام تكتب: جريمة في الظلام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تنهار اقتصاديا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سبتمبر.. الذي غير وجه العالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ