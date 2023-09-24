انتهز الفرصة.. خصم 40% على موبايل Oppo Reno8 الأسطوري

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مواصفات Oppo Reno8 Z

يتميز الهاتف بمجموعة من الميزات الجديدة، بما في ذلك شاشة AMOLED جديدة، ومعالج Snapdragon 695 5G، وكاميرا خلفية ثلاثية.

يتميز Oppo Reno8 Z بشاشة AMOLED مقاس 6.43 بوصة. تتميز الشاشة بمعدل تحديث 60 هرتز، مما يوفر تجربة مشاهدة سلسة. كما أنها أكثر سطوعًا من شاشة Oppo Reno7 Z، مما يجعلها أفضل للاستخدام في ضوء الشمس الساطع.

ويستخدم Oppo Reno8 Z معالج Snapdragon 695 5G، وهو معالج قوي يدعم شبكات الجيل الخامس. يوفر المعالج أداءً أسرع وأكثر سلاسة في جميع المهام، بما في ذلك الألعاب والتطبيقات.

الكاميرا

وتتميز كاميرا Oppo Reno8 Z الخلفية بكاميرا رئيسية بدقة 64 ميجابكسل، وكاميرا فائقة الاتساع بدقة 2 ميجابكسل، وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل. تتميز الكاميرا الأمامية بدقة 16 ميجابكسل.

ويتميز Oppo Reno8 Z ببطارية سعة 4500 مللي أمبير في الساعة. تدعم البطارية الشحن السريع بقوة 33 واط.

ويقدم Oppo Reno8 Z مجموعة من الميزات الجديدة التي تجعله ترقية جذابة لمستخدمي Oppo Reno7 Z. تتميز الشاشة الجديدة بمعدل تحديث أعلى وسطوع أعلى، بينما يوفر المعالج Snapdragon 695 5G أداءً أسرع وأكثر سلاسة. كما تم تحسين الكاميرا الخلفية بكاميرا رئيسية أكبر بدقة 64 ميجابكسل.