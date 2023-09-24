عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

انتهز الفرصة.. خصم 40% على موبايل Oppo Reno8 الأسطوري

انتهز الفرصة..خصم
انتهز الفرصة..خصم 40% على موبايل Oppo Reno8 الأسطوري

قبيل انتهاء العطلة الصيفية ودخول المدارس؛ تتوالى العروض في المواقع الإلكترونية، واحدة تلو الأخرى؛ لجذب المستهلكين على الشراء خاصة في شهر سبتمبر.

وشاهدنا عرضا رائعا على موقع Sharafdg  الإماراتي يبيع هاتف أوبو Oppo Reno8 Z بتخفيض بقيمة 40%، ليصل سعره بعد الخصم إلى 898 درهما إماراتيا.

انتهز الفرصة..خصم 40% على موبايل Oppo Reno8 الأسطوري

مواصفات Oppo Reno8 Z

 

يتميز الهاتف بمجموعة من الميزات الجديدة، بما في ذلك شاشة AMOLED جديدة، ومعالج Snapdragon 695 5G، وكاميرا خلفية ثلاثية.

يتميز Oppo Reno8 Z بشاشة AMOLED مقاس 6.43 بوصة. تتميز الشاشة بمعدل تحديث 60 هرتز، مما يوفر تجربة مشاهدة سلسة. كما أنها أكثر سطوعًا من شاشة Oppo Reno7 Z، مما يجعلها أفضل للاستخدام في ضوء الشمس الساطع.

ويستخدم Oppo Reno8 Z معالج Snapdragon 695 5G، وهو معالج قوي يدعم شبكات الجيل الخامس. يوفر المعالج أداءً أسرع وأكثر سلاسة في جميع المهام، بما في ذلك الألعاب والتطبيقات.

الكاميرا

وتتميز كاميرا Oppo Reno8 Z الخلفية بكاميرا رئيسية بدقة 64 ميجابكسل، وكاميرا فائقة الاتساع بدقة 2 ميجابكسل، وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل. تتميز الكاميرا الأمامية بدقة 16 ميجابكسل.

ويتميز Oppo Reno8 Z ببطارية سعة 4500 مللي أمبير في الساعة. تدعم البطارية الشحن السريع بقوة 33 واط.

ويقدم Oppo Reno8 Z مجموعة من الميزات الجديدة التي تجعله ترقية جذابة لمستخدمي Oppo Reno7 Z. تتميز الشاشة الجديدة بمعدل تحديث أعلى وسطوع أعلى، بينما يوفر المعالج Snapdragon 695 5G أداءً أسرع وأكثر سلاسة. كما تم تحسين الكاميرا الخلفية بكاميرا رئيسية أكبر بدقة 64 ميجابكسل.

OPPO Oppo Reno Oppo Reno8 Z Oppo Reno8 Snapdragon مواصفات Oppo Reno8 Z sharafdg

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وداعًا 1900 جنيه رسميًا|مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن

نجاة وائل جسار وأسرته من الموت.. والفنان يطالب بأمر هام

ذهبت لتشتري حلوي.. صاحب الـ 58 عاما يعتدي على صغيرة بحدائق القبة

شغل فاشل .. أول تعليق من لقاء سويدان بعد صفع ميدو عادل بالقلم

مفاجأة.. كولر يحسم مصير كريستو مع الأهلي

عٓرض بـ 2 مليار جنيه يثير أزمة داخل الزمالك| مفاجأة هريدي.. البناني ينفي.. والسمري يكشف الحقائق

نية مبيتة.. تعرف على رد فعل ميدو عادل بعد صفعة لقاء سويدان

محامي كهربا يفجر مفاجأة بشأن غرامة الزمالك

موضوعات متعلقة

اشتري هاتف سامسونج Galaxy S23 Ultra بسعر لن تراه مرة أخرى

مقارنة الوحوش.. من الأفضل iPhone 15 Pro Max أم سامسونج Galaxy S23 Ultra؟

ازاي تتأكد إن محدش سارق الواي فاي بتاعك

بسعر 2400 جنيه.. أحدث تابلت لطلبة المدارس والجامعات

أندرويد 14 يصل لهذه الهواتف من Oppo

أوعى تشتري iPhone 14 .. لهذه الأسباب الخطيرة

بكاميرا خيالية.. سامسونج تستعد لإطلاق موبايلات برخص التراب

لأول مرة.. طعم جديد بالذكاء الاصطناعي

ترشيحاتنا

مساعد زيلينسكي السابق يكشف موعد نهاية الحرب الروسية الأوكرانية

أزمة في قائمة حسين لبيب بسبب وعود «شكري» للمقربين بعد انتخابات الزمالك

النيجر تمنع الطائرات الفرنسية من دخول مجالها الجوي

أسامة ربيع: لا بديل لقناة السويس.. وواقعة إيفر جيفن تشهد على ذلك

خاص| رئيس المصريين الأحرار يرد على انتقادات المعارضة بشأن ديون مصر

تباين الدينار الكويتي.. أسعار العملات العربية في مصر ختام اليوم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بألوان مبهجة .. عائشة بن أحمد تستعرض جمالها| شاهد

مصير معلمة أمريكية أخفت مخدرات في شعرها.. كيف اكتشفها الطلاب

ملابس كاجوال.. ريهام أيمن تستعرض رشاقتها بلوك مختلف.. شاهد

تفاصيل صفع ممثلة شهيرة زميلها على المسرح.. ماذا حدث في مسرحية سيد درويش؟

فيديو

راتب خرافي.. تفاصيل عرض الشباب السعودي لضم كولر وكيف رد مدرب الأهلي؟.. فيديوجراف

شقيق أنغام قلب الترابيزة.. هاجم عائلته واتهمهم في وفاة "غنوة" وأعلن تعافيه من الإدمان

بعد كارثة دانيال.. ظاهرة مناخية تضرب محافظات مصر وتحذير مهم من الأرصاد

زيزو إلى العالمية..عملاق ليفربول يطلب نجم الزمالك ومفاجأة تدفعه للرحيل «فيديو جراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: الصفقة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

هند عصام

هند عصام تكتب: الحضارة الغارقة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: التردد مقبرة القرارات

هند عصام

هند عصام تكتب: جريمة في الظلام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تنهار اقتصاديا

اﻟﻤﺰﻳﺪ