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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

اشتري هاتف سامسونج Galaxy S23 Ultra بسعر لن تراه مرة أخرى

اشتري هاتف سامسونج
اشتري هاتف سامسونج Galaxy S23 Ultra بسعر لن تراه

مع وجود العطلة الصيفية تتوالى العروض في المواقع الإلكترونية واحدة تلو الأخرى لجذب المستهلكين على الشراء خاصة في شهر سبتمبر.

شاهدنا عرضا رائعا على موقع eBay الأمريكي يبيع هاتف آيفون Samsung Galaxy S23 Ultra ليصل سعره بعد الخصم إلى 799.99 دولار أمريكي (أي ما يعادل 24 ألف جنيه مصري ) وهو تقريبا نصف سعره الحالي في مصر .

بنصف سعره..اشتري هاتف سامسونج Galaxy S23 Ultra بسعر لن تراه مرة أخرى


مواصفات موبايل سامسونج Galaxy S23 Ultra

 

الشاشة:

 

• نوع الشاشة: Dynamic AMOLED 2X

• الحجم: 6.8 بوصة

• الدقة: 1440 × 3088 بكسل

• معدل التحديث: 120 هرتز

• الحماية: Corning Gorilla Glass Victus+

 

المعالج:

 

• نوع المعالج: Snapdragon 8 Gen 2

• دقة التصنيع: 4 نانومتر

• عدد الأنوية: 8 أنوية

• سرعة المعالج: 3.2 جيجاهرتز

 

الذاكرة:

 

• الرام: 12 أو 16 جيجابايت

• التخزين الداخلي: 128 أو 256 أو 512 جيجابايت

• إمكانية توسيع التخزين: نعم، حتى 1 تيرابايت

 

الكاميرا الخلفية:

 

• الكاميرا الرئيسية: 200 ميجابكسل، فتحة عدسة f/1.8، تدعم التثبيت البصري (OIS)

• الكاميرا فائقة الاتساع: 12 ميجابكسل، فتحة عدسة f/2.2

• الكاميرا المقربة: 10 ميجابكسل، فتحة عدسة f/2.4، تدعم التقريب البصري 10x

• الكاميرا المقربة الفائقة: 10 ميجابكسل، فتحة عدسة f/4.9، تدعم التقريب البصري 100x

• الكاميرا الأمامية: 40 ميجابكسل، فتحة عدسة f/2.2

بكاميرا 200 ميجابكسل.. موبايل S24 Ultra الجديد من سامسونج يقهر iPhone 15

البطارية:

 

• السعة: 5000 مللي أمبير في الساعة

• الشحن السريع: 45 واط

• الشحن اللاسلكي: 15 واط

 

مميزات موبايل سامسونج Galaxy S23 Ultra:

 

• شاشة AMOLED رائعة بمعدل تحديث 120 هرتز

• معالج Snapdragon 8 Gen 2 الرائد

• كاميرا رئيسية بدقة 200 ميجابكسل

• بطارية كبيرة بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة

 

عيوب موبايل سامسونج Galaxy S23 Ultra:

 

• لا يوجد دعم لفتح القفل بالوجه

 

يعد Samsung Galaxy S23 Ultra أحد أفضل الهواتف الذكية المتاحة في السوق. يتميز بشاشة رائعة، ومعالج قوي، وكاميرا رئيسية ممتازة، وبطارية كبيرة. ومع ذلك، فإن السعر المرتفع قد يكون عائقًا بالنسبة للبعض.

Samsung Galaxy S23 Ultra

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